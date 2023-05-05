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Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар, заявил Небензя
Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар, заявил Небензя - РИА Новости, 05.05.2023
Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар, заявил Небензя
Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, процесс дедолларизации мировой экономики идет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:25
2023-05-05T08:25
2023-05-05T09:08
россия
василий небензя
экономика
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, процесс дедолларизации мировой экономики идет, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что США говорили, что доллар - это общее достояние всего мира, "а потом взяли и выключили рубильник, введя самые разнообразные принудительные меры не только против" России, но в отношении других стран.Постпред заявил, что не будет строить прогнозов о том, когда доллар выйдет из оборота, "но процесс дедолларизации экономики, конечно, идет". "И мы в разные времена наблюдали, что разные валюты – еще в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м веках играли роль главной валюты мира. В 20-м веке такая роль перешла к доллару. Но, как видите, ничто не вечно под луной, и когда-нибудь и доллар уступит место другой, более надежной валюте", - подчеркнул он.По словам Небензи, "рубль продемонстрировал устойчивость к потрясениям, на которые рассчитывали те", кто вводил против России санкции, кто пытался обрушить рубль. "Благодаря выверенной политике властей – монетарной, финансовой, экономической - этого не произошло", - подчеркнул Небензя.По его мнению, тенденция дедолларизации в мире является объективной. "Это ведь не по решению Федеральной резервной системы происходит и не по желанию или отсутствию такового у американцев. Это система объективных финансово-экономических отношений, экономического развития, роли, которую та или иная валюта может сыграть в качестве валюты международных расчетов, некая регионализация валютного сотрудничества, которая исключает доллар и предотвращает ту зависимость от него, в которой до недавнего времени находилось большинство", - пояснил постпред.Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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россия, василий небензя, экономика
Россия, Василий Небензя, Экономика
Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар, заявил Небензя
Постпред Небензя: Россия из-за санкций не может полагаться на доллар как всемирную валюту
ООН, 5 мая – РИА Новости. Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, процесс дедолларизации мировой экономики идет, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Процесс перехода во взаимных расчетах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости", - сказал Небензя.
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Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова
о том, что США
говорили, что доллар - это общее достояние всего мира, "а потом взяли и выключили рубильник, введя самые разнообразные принудительные меры не только против" России, но в отношении других стран.
«
"Поэтому, конечно, в этих условиях не можем полагаться на доллар как всемирную валюту", - подчеркнул Небензя.
Постпред заявил, что не будет строить прогнозов о том, когда доллар выйдет из оборота, "но процесс дедолларизации экономики, конечно, идет". "И мы в разные времена наблюдали, что разные валюты – еще в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м веках играли роль главной валюты мира. В 20-м веке такая роль перешла к доллару. Но, как видите, ничто не вечно под луной, и когда-нибудь и доллар уступит место другой, более надежной валюте", - подчеркнул он.
По словам Небензи, "рубль продемонстрировал устойчивость к потрясениям, на которые рассчитывали те", кто вводил против России санкции, кто пытался обрушить рубль. "Благодаря выверенной политике властей – монетарной, финансовой, экономической - этого не произошло", - подчеркнул Небензя.
По его мнению, тенденция дедолларизации в мире является объективной. "Это ведь не по решению Федеральной резервной системы происходит и не по желанию или отсутствию такового у американцев. Это система объективных финансово-экономических отношений, экономического развития, роли, которую та или иная валюта может сыграть в качестве валюты международных расчетов, некая регионализация валютного сотрудничества, которая исключает доллар и предотвращает ту зависимость от него, в которой до недавнего времени находилось большинство", - пояснил постпред.
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