https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html

Опубликованы документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР

Опубликованы документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР - РИА Новости, 05.05.2023

Опубликованы документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР

Германская и финская разведки в 1942 году использовали своих подручных из числа эстонских карателей для того, чтобы захватить железные дороги на севере... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:09

2023-05-05T00:09

2023-05-05T00:57

ссср

эстония

архангельская область

лаврентий берия

фсб

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Германская и финская разведки в 1942 году использовали своих подручных из числа эстонских карателей для того, чтобы захватить железные дороги на севере европейской части СССР, остановить поставки по ним от союзников и способствовать наступательным операциям вермахта, следует из архивных документов, опубликованных ФСБ России.Сорванный десант на северВ 1942 году военные разведки Германии (абвер) и Финляндии совместно вели активную разведывательную и диверсионную деятельность на транспортных коммуникациях Советского Союза, чтобы воспрепятствовать снабжению Красной армии, в том числе поставкам союзников по антигитлеровской коалиции через северные порты СССР.Германский разведорган "Абвернебенштелле "Ревель" (другое наименование – "Бюро Целлариуса") 30 августа–1 сентября 1942 года забросил в Архангельскую область с самолета на парашютах две разведывательно-диверсионные группы в количестве 13 человек. Все агенты были эстонцами по национальности, из них большая часть служила в германской армии."Бюро Целлариуса" называлось по имени возглавлявшего его с 1941 года крупного германского разведчика фрегаттен-капитана Александра Целлариуса, военного атташе в Швеции и Финляндии. "Бюро" было подразделением абвера в Швеции и Эстонии. Было организовано в финской столице Хельсинки в 1939 году под названием "Военная организация "Финляндия". После оккупации Германией Эстонии переместилось в Таллин (по-немецки Ревель) и сменило вывеску.Абверовцы еще в декабре 1941 года отобрали 13 эстонцев и с января по август 1942 года готовили их к выполнению задания, поделив на "железнодорожную" группу (шесть человек) и "маршрутную", или "топографическую" группу (семь человек). Первая группа должна была выйти к железной дороге, выяснить, как она охраняется, установить интенсивность движения поездов между Москвой и Архангельском и определить характер перевозимых грузов. Второй группе следовало уточнить количество и расположение аэродромов, наличие естественных посадочных площадок, состояние дорог и возможность прохождения техники по ним. В ее задачу входило также измерение глубин самого большого в Архангельской области озера Лача и других водоемов, чтобы определить, возможна ли на них посадка гидросамолетов. Одним из главных вопросов был сбор сведений о количестве и вооружении воинских частей, моральном состоянии местного населения. Полученные результаты были необходимы немцам для подготовки крупного десанта с целью захвата Северной и Кировской железных дорог, прекращения по ним союзных поставок и поддержки наступательных операций вермахта. За период с сентября по ноябрь 1942 года разведгруппы передали в "Бюро Целлариуса" около 200 радиограмм. Советские органы государственной безопасности ликвидировали обе группы в начале ноября 1942 года. Девять человек задержали, четверых убили в ходе боя.Захват вражеских агентов позволил советским чекистам провести ряд специальных мероприятий – радиоигр с противником. В ходе обмена радиограммами с финской военной разведкой советским контрразведчикам удалось вскрыть планы финского военного командования, получить важные сведения о формах и методах работы финнов по подготовке агентов, засылаемых в советский тыл, и дезинформировать генштаб финской армии о проводимых работах в портах Архангельска и Молотовска (Северодвинск) и перевозках военных грузов по железнодорожным магистралям.Кроме того, чекисты получили важные данные, которые позволили поставить под контроль радиосети финской военной разведки, расшифровывать передаваемые и принимаемые радиограммы между разведцентрами противника и их агентами, находящимися в советском тылу, а также выявлять дислокацию радиоцентров противника.Из карателей — на службу АбверуСейчас опубликованы фотокопии архивных документов Управления ФСБ по Архангельской области, касающиеся тех событий.Среди этих материалов – обвинительное заключение по следственному делу в отношении девяти задержанных разведчиков-диверсантов. Согласно этом документу, расследование установило, что в обе разведгруппы гитлеровцами были отобраны "крайне враждебные Советскому Союзу элементы" из эстонской националистической организации "Кайтселийт" ("Лига защиты").Отмечалось, что ряд этих лиц еще задолго до вхождения Эстонии в состав СССР занимались сбором данных о дислокации частей Красной армии и их вооружении. А все эти девять задержанных после захвата немецко-фашистскими войсками территории Эстонской ССР участвовали в карательных экспедициях.На базе "Кайтселийт" в сентябре 1941 года с участием гитлеровцев была создана военно-политическая организация "Омакайтсе" ("Самозащита"). Ее подразделения выполняли роль вспомогательных полицейских и охранных частей на оккупированной нацистами территории Эстонии, а также проводили карательные акции против мирного населения республики. Только к ноябрю 1941 года каратели из "Омакайтсе" казнили свыше 7300 человек, из них 2000 евреев.Следствие НКВД определило, что действия пойманных эстонцев подпадали под уголовные статьи о шпионаже, измене родине и подготовке преступлений, направленных, в том числе, на подрыв транспортной системы. Все эти статьи в качестве наказания предусматривали расстрел, о чем и ходатайствовалось в обвинительном заключении. Также опубликован протокол допроса задержанного разведчика-диверсанта Рудольфа Тягесте от 22 ноября 1942 года. Тот, в частности, показал, что ему с подельниками следовало убивать местных жителей после получения от них нужных сведений. Кроме того, опубликована фотокопия предложения НКВД СССР от 27 сентября 1942 года "О мероприятиях по обеспечению изъятия или ликвидации немецко-финских диверсионных групп, оперирующих в районах Архангельской области" на имя наркома внутренних дел Лаврентия Берии. В соответствии с этим документом из Москвы в регион для организации этой работы направлялись пять офицеров 2-го Управления НКВД (контрразведка). Их командировали в районные центры – Коношу, Вытегру, Каргополь, Няндому и Плесецк. В Няндому поехал 24-летний лейтенант госбезопасности Григорий Григоренко – впоследствии выдающийся сотрудник советских спецслужб. В 1943-1945 годах, будучи сотрудником военной контрразведки "Смерш", Григоренко принимал участие в более чем 180 радиограх с гитлеровцами. В 1970-1983 годах (дольше, чем кто-либо другой) возглавлял отечественную контрразведку (2-е Главное управление КГБ СССР).

https://ria.ru/20230408/rvio-1863903847.html

https://ria.ru/20230425/rvio-1867472850.html

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ссср

эстония

архангельская область

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ссср, эстония, архангельская область, лаврентий берия, фсб