https://ria.ru/20230505/diversanty-1869914857.html

В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт

В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт - РИА Новости, 05.05.2023

В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт

ФСБ разоблачила в Запорожской области диверсионно-террористическую группу из украинских агентов, готовившую теракт против одного из руководителей ЗАЭС, сообщили РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:49

2023-05-05T13:49

2023-05-05T17:00

безопасность

запорожская область

запорожская аэс

фсб

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ФСБ разоблачила в Запорожской области диверсионно-террористическую группу из украинских агентов, готовившую теракт против одного из руководителей ЗАЭС, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.Украинские спецслужбы координировали подготовку теракта как напрямую — через сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Павловича Уманьского и Андрея Владимировича Никулина, агента-вербовщика Викторию Анатольевну Будникову 1974 года рождения, — так и через посредника Юлию Викторовну Ткачук 1969 года рождения, находящуюся в Финляндии, недавно ставшей членом НАТО.Диверсанты также собирали сведения о расположении российских военных объектов, представителях силовых структур и военнослужащих, а также о пророссийски настроенных местных жителях.Сейчас проверяется причастность членов группы к предыдущим диверсионно-террористическим актам. ФСБ опубликовала видео допроса, на котором один из задержанных признается в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Как рассказала вторая задержанная, ей позвонили и предупредили, что к дверям ее квартиры некий человек принесет конверт. По словам женщины, она вышла, забрала пакет с белой папкой или конвертом и убрала в кладовку.Следственный отдел управления ФСБ по Запорожской области открыл уголовное дело по статье "Приготовление к теракту" в отношении двух задержанных граждан Украины 1984 и 1979 года рождения, их арестовали.Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и причастные лица.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html

https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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Кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта на одного из руководителей Запорожской АЭС ФСБ предотвратила теракт агентов Главного управления разведки Минобороны Украины в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили нам в Центре общественных связей ФСБ России. 2023-05-05T13:49 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, запорожская аэс, фсб