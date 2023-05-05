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В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт - РИА Новости, 05.05.2023
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13:49 05.05.2023 (обновлено: 17:00 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/diversanty-1869914857.html
В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт
В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт - РИА Новости, 05.05.2023
В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт
ФСБ разоблачила в Запорожской области диверсионно-террористическую группу из украинских агентов, готовившую теракт против одного из руководителей ЗАЭС, сообщили РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:49
2023-05-05T17:00
безопасность
запорожская область
запорожская аэс
фсб
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ФСБ разоблачила в Запорожской области диверсионно-террористическую группу из украинских агентов, готовившую теракт против одного из руководителей ЗАЭС, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.Украинские спецслужбы координировали подготовку теракта как напрямую — через сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Павловича Уманьского и Андрея Владимировича Никулина, агента-вербовщика Викторию Анатольевну Будникову 1974 года рождения, — так и через посредника Юлию Викторовну Ткачук 1969 года рождения, находящуюся в Финляндии, недавно ставшей членом НАТО.Диверсанты также собирали сведения о расположении российских военных объектов, представителях силовых структур и военнослужащих, а также о пророссийски настроенных местных жителях.Сейчас проверяется причастность членов группы к предыдущим диверсионно-террористическим актам. ФСБ опубликовала видео допроса, на котором один из задержанных признается в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Как рассказала вторая задержанная, ей позвонили и предупредили, что к дверям ее квартиры некий человек принесет конверт. По словам женщины, она вышла, забрала пакет с белой папкой или конвертом и убрала в кладовку.Следственный отдел управления ФСБ по Запорожской области открыл уголовное дело по статье "Приготовление к теракту" в отношении двух задержанных граждан Украины 1984 и 1979 года рождения, их арестовали.Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и причастные лица.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html
https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html
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Кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта на одного из руководителей Запорожской АЭС
ФСБ предотвратила теракт агентов Главного управления разведки Минобороны Украины в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили нам в Центре общественных связей ФСБ России.
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безопасность, запорожская область, запорожская аэс, фсб
Безопасность, Запорожская область, Запорожская АЭС, ФСБ
В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт

ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб против руководителя ЗАЭС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ФСБ разоблачила в Запорожской области диверсионно-террористическую группу из украинских агентов, готовившую теракт против одного из руководителей ЗАЭС, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
«

"Изъяты подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества", — говорится в релизе.

Украинские спецслужбы координировали подготовку теракта как напрямую — через сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Павловича Уманьского и Андрея Владимировича Никулина, агента-вербовщика Викторию Анатольевну Будникову 1974 года рождения, — так и через посредника Юлию Викторовну Ткачук 1969 года рождения, находящуюся в Финляндии, недавно ставшей членом НАТО.
Диверсанты также собирали сведения о расположении российских военных объектов, представителях силовых структур и военнослужащих, а также о пророссийски настроенных местных жителях.
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Сейчас проверяется причастность членов группы к предыдущим диверсионно-террористическим актам.
ФСБ опубликовала видео допроса, на котором один из задержанных признается в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Как рассказала вторая задержанная, ей позвонили и предупредили, что к дверям ее квартиры некий человек принесет конверт. По словам женщины, она вышла, забрала пакет с белой папкой или конвертом и убрала в кладовку.
Следственный отдел управления ФСБ по Запорожской области открыл уголовное дело по статье "Приготовление к теракту" в отношении двух задержанных граждан Украины 1984 и 1979 года рождения, их арестовали.
Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и причастные лица.
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