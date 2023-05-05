https://ria.ru/20230505/diplomaty-1869812389.html

Небензя рассказал, как российские дипломаты переносят давление в Нью-Йорке

Небензя рассказал, как российские дипломаты переносят давление в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.05.2023

Небензя рассказал, как российские дипломаты переносят давление в Нью-Йорке

Российские дипломаты, работающие в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, легко справляются с давлением, которое испытывают в нынешней международной обстановке,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T05:16

2023-05-05T05:16

2023-05-05T09:07

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Российские дипломаты, работающие в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, легко справляются с давлением, которое испытывают в нынешней международной обстановке, заявил в интервью РИА Новости постпред России Василий Небензя. Россия была председателем Совбеза ООН в апреле. Как указал Небензя, председательство прошло штатно - все запланированные мероприятия месяца состоялись, несмотря на попытки некоторых стран обвинить Россию в том, что она якобы может злоупотребить председательством. "С давлением справляемся легко. У нас есть 1001 способ, чтобы это сделать", - сказал Небензя, отвечая на соответствующий вопрос. Постпред также рассказал, что изменилось в Нью-Йорке с его прошлой командировки в 1996-2000 годах. "Что касается того, каким был Нью-Йорк раньше и какой он сейчас, Нью-Йорк стал лучше, чище, если говорить о внешнем виде. Но, конечно, до Москвы он не дотягивает", - сказал он. Небензя признался, что говорит своим иностранным коллегам об этом. "Они мне не верят. Но я их приглашаю – приезжайте и посмотрите своими глазами", - указал он. По мнению Небензи, в период с 2000 года Нью-Йорк пережил два потрясения. "Первое – это, конечно, 11 сентября, после чего город долго не мог оправиться. Я уже в это время уехал отсюда, но приезжал регулярно и видел это все. И второе – COVID, который, конечно, тоже сильно сказался на атмосфере, когда это все было в самом разгаре - на городе, на бизнесе, который массово схлынул отсюда, потому что не мог выдержать отсутствие покупателей, людей, которые заперлись по домам и сидели, дрожали от происходящего", - добавил постпред. Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20230428/mus-1868591657.html

https://ria.ru/20230505/oon-1869808956.html

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нью-йорк (город), василий небензя, оон, россия, москва, в мире