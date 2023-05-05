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В Ленинградском зоопарке у японских макак родился детеныш - РИА Новости, 05.05.2023
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Хорошие новости
 
17:05 05.05.2023 (обновлено: 17:41 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/detenysh-1869982229.html
В Ленинградском зоопарке у японских макак родился детеныш
В Ленинградском зоопарке у японских макак родился детеныш - РИА Новости, 05.05.2023
В Ленинградском зоопарке у японских макак родился детеныш
Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале сообщил о появлении на свет детеныша-самца у пары японских макак. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:05
2023-05-05T17:41
хорошие новости
япония
санкт-петербург
россия
ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале сообщил о появлении на свет детеныша-самца у пары японских макак. "У нашей пары самых северных обезьян в мире появился на свет второй детеныш! Самец Киото и самка Миа приехали к нам из Японии в 2015 году. 26 марта 2021 года у них родился первенец Кайко, а практически ровно через два года, 24 марта — второй детеныш", — говорится в публикации.Пока малыш практически не отходит от своей мамы. "Он спит, ест и играет на ее руках. Старший братишка Кайко чувствует себя более смелым и взрослым. А самец Киото всегда на страже спокойствия своего уже немаленького семейства", — отмечается в сообщении. Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша. С 5 мая по 5 июня рядом с купольным вольером, где живут японские макаки, будет стоять специальный ящик, куда посетители смогут опустить записку со своим вариантом имени. Итоги конкурса зоопарк объявит 8 июня. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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У японских макак родился детеныш. Кадры из Ленинградского зоопарка
У японских макак родился детеныш. Кадры из Ленинградского зоопарка
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япония, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Япония, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке у японских макак родился детеныш

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении детеныша у пары японских макак

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале сообщил о появлении на свет детеныша-самца у пары японских макак.
"У нашей пары самых северных обезьян в мире появился на свет второй детеныш! Самец Киото и самка Миа приехали к нам из Японии в 2015 году. 26 марта 2021 года у них родился первенец Кайко, а практически ровно через два года, 24 марта — второй детеныш", — говорится в публикации.
Пока малыш практически не отходит от своей мамы.
"Он спит, ест и играет на ее руках. Старший братишка Кайко чувствует себя более смелым и взрослым. А самец Киото всегда на страже спокойствия своего уже немаленького семейства", — отмечается в сообщении.
Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша. С 5 мая по 5 июня рядом с купольным вольером, где живут японские макаки, будет стоять специальный ящик, куда посетители смогут опустить записку со своим вариантом имени. Итоги конкурса зоопарк объявит 8 июня.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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Хорошие новостиЯпонияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградский зоопарк
 
 
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