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СК даст правовую оценку действиям украинского делегата на ПАЧЭС - РИА Новости, 05.05.2023
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22:47 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/delegat-1870080009.html
СК даст правовую оценку действиям украинского делегата на ПАЧЭС
СК даст правовую оценку действиям украинского делегата на ПАЧЭС - РИА Новости, 05.05.2023
СК даст правовую оценку действиям украинского делегата на ПАЧЭС
Российские следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:47
2023-05-05T22:47
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пачэс
в мире
анкара (провинция)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в отношении российского делегата, сообщает Следственный комитет РФ."По поручению председателя СК России следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на ПАЧЭС в отношении российского делегата", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе саммита ПАЧЭС, который проходит в Анкаре, член украинской делегации напал на одного из российских делегатов."В результате нападения он получил удары по лицу и голове и был госпитализирован. Сам инцидент был зафиксирован на видео", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230505/samochuvstvie-1869892893.html
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украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), пачэс, в мире, анкара (провинция)
Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ПАЧЭС, В мире, Анкара (провинция)
СК даст правовую оценку действиям украинского делегата на ПАЧЭС

СК даст оценку действиям представителя Украины на ПАЧЭС в отношении делегата из России

© Фото : Türkiye Büyük Millet MeclisiЧлены украинской делегации во время на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Члены украинской делегации во время на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Члены украинской делегации во время на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в отношении российского делегата, сообщает Следственный комитет РФ.
"По поручению председателя СК России следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на ПАЧЭС в отношении российского делегата", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе саммита ПАЧЭС, который проходит в Анкаре, член украинской делегации напал на одного из российских делегатов.
"В результате нападения он получил удары по лицу и голове и был госпитализирован. Сам инцидент был зафиксирован на видео", - дополняется в сообщении.
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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УкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПАЧЭСВ миреАнкара (провинция)
 
 
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