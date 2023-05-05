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СК даст правовую оценку действиям украинского делегата на ПАЧЭС

СК даст правовую оценку действиям украинского делегата на ПАЧЭС - РИА Новости, 05.05.2023

СК даст правовую оценку действиям украинского делегата на ПАЧЭС

Российские следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:47

2023-05-05T22:47

2023-05-05T22:47

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пачэс

в мире

анкара (провинция)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в отношении российского делегата, сообщает Следственный комитет РФ."По поручению председателя СК России следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на ПАЧЭС в отношении российского делегата", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе саммита ПАЧЭС, который проходит в Анкаре, член украинской делегации напал на одного из российских делегатов."В результате нападения он получил удары по лицу и голове и был госпитализирован. Сам инцидент был зафиксирован на видео", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230505/samochuvstvie-1869892893.html

украина

россия

анкара (провинция)

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украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), пачэс, в мире, анкара (провинция)