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На авдеевском направлении расчет БПЛА уничтожил склад и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:17 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/bpla-1870076964.html
На авдеевском направлении расчет БПЛА уничтожил склад и опорный пункт ВСУ
На авдеевском направлении расчет БПЛА уничтожил склад и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.05.2023
На авдеевском направлении расчет БПЛА уничтожил склад и опорный пункт ВСУ
Российский разведчик Южной группировки войск за одни день уничтожил скрытый склад с боеприпасами и опорный пункт украинских силовиков, выполняя разведку с... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:17
2023-05-05T22:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
бпла
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Российский разведчик Южной группировки войск за одни день уничтожил скрытый склад с боеприпасами и опорный пункт украинских силовиков, выполняя разведку с помощь воздушных технических средств на авдеевском направлении в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Сейчас взлетаем (БПЛА - ред), летим в сторону противника за железную дорогу, будем сбрасывать ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный - ред.) на украинскую пехоту, чтобы не давать возможность ей окапываться. За сегодня это примерно 18-й вылет", - сообщил разведчик. По его словам, после обнаружения большого количества противника было принято решение не использовать данный боеприпас, потому что у него маленький разлет осколков, а отработать танком. После второго выстрела из блиндажа пошел белый дым, и пехота начала убегать. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870075867.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, бпла
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, БПЛА
На авдеевском направлении расчет БПЛА уничтожил склад и опорный пункт ВСУ

Расчет БПЛА уничтожил склад с боеприпасами и опорный пункт украинских силовиков в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНа позициях в зоне СВО
На позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На позициях в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Российский разведчик Южной группировки войск за одни день уничтожил скрытый склад с боеприпасами и опорный пункт украинских силовиков, выполняя разведку с помощь воздушных технических средств на авдеевском направлении в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Сейчас взлетаем (БПЛА - ред), летим в сторону противника за железную дорогу, будем сбрасывать ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный - ред.) на украинскую пехоту, чтобы не давать возможность ей окапываться. За сегодня это примерно 18-й вылет", - сообщил разведчик.
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По его словам, после обнаружения большого количества противника было принято решение не использовать данный боеприпас, потому что у него маленький разлет осколков, а отработать танком. После второго выстрела из блиндажа пошел белый дым, и пехота начала убегать.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБПЛА
 
 
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