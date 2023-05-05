https://ria.ru/20230505/bpla-1870076964.html

На авдеевском направлении расчет БПЛА уничтожил склад и опорный пункт ВСУ

На авдеевском направлении расчет БПЛА уничтожил склад и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.05.2023

На авдеевском направлении расчет БПЛА уничтожил склад и опорный пункт ВСУ

Российский разведчик Южной группировки войск за одни день уничтожил скрытый склад с боеприпасами и опорный пункт украинских силовиков, выполняя разведку с... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:17

2023-05-05T22:17

2023-05-05T22:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Российский разведчик Южной группировки войск за одни день уничтожил скрытый склад с боеприпасами и опорный пункт украинских силовиков, выполняя разведку с помощь воздушных технических средств на авдеевском направлении в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Сейчас взлетаем (БПЛА - ред), летим в сторону противника за железную дорогу, будем сбрасывать ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный - ред.) на украинскую пехоту, чтобы не давать возможность ей окапываться. За сегодня это примерно 18-й вылет", - сообщил разведчик. По его словам, после обнаружения большого количества противника было принято решение не использовать данный боеприпас, потому что у него маленький разлет осколков, а отработать танком. После второго выстрела из блиндажа пошел белый дым, и пехота начала убегать. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870075867.html

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870072513.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, бпла