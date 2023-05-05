https://ria.ru/20230505/borrel-1869945301.html
"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине
"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине
Европейские страны с удовольствием потратили бы бюджетные средства на социальную политику, но им приходится отдавать все Украине, заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:36
2023-05-05T15:36
2023-05-05T16:00
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
флоренция
брюссель
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европейские страны с удовольствием потратили бы бюджетные средства на социальную политику, но им приходится отдавать все Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.По его словам, условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас нет, поэтому Брюссель продолжит поставлять оружие и боеприпасы ВСУ, иначе Киев падет.Боррель добавил, что чувствует себя больше как министр обороны Евросоюза, а не как глава дипломатической службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины, флоренция, брюссель
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Флоренция, Брюссель
"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине
Боррель: ЕС предпочел бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину