https://ria.ru/20230505/borrel-1869945301.html

"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине

"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 05.05.2023

"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине

Европейские страны с удовольствием потратили бы бюджетные средства на социальную политику, но им приходится отдавать все Украине, заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:36

2023-05-05T15:36

2023-05-05T16:00

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

флоренция

брюссель

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европейские страны с удовольствием потратили бы бюджетные средства на социальную политику, но им приходится отдавать все Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.По его словам, условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас нет, поэтому Брюссель продолжит поставлять оружие и боеприпасы ВСУ, иначе Киев падет.Боррель добавил, что чувствует себя больше как министр обороны Евросоюза, а не как глава дипломатической службы.

https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html

украина

флоренция

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины, флоренция, брюссель