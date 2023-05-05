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Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/borrel-1869853861.html
Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза
Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза - РИА Новости, 05.05.2023
Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:16
2023-05-05T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
нато
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РИМ, 5 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта. "К сожалению, на Украине сейчас время не для дипломатических разговоров о мире, а для военной поддержки", - заявил он, выступая на конференции в итальянской Флоренции.По его словам, сейчас он больше чувствует себя как министр обороны Евросоюза, а не как глава дипломатической службы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
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в мире, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза

Боррель заявил, что большую часть времени проводит в разговорах о вооружении для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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РИМ, 5 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта.
"К сожалению, на Украине сейчас время не для дипломатических разговоров о мире, а для военной поддержки", - заявил он, выступая на конференции в итальянской Флоренции.
По его словам, сейчас он больше чувствует себя как министр обороны Евросоюза, а не как глава дипломатической службы.
«
"Я провожу большую долю времени, разговаривая о вооружении и боеприпасах. Я никогда не думал, что буду думать о том, сколько артиллерийских снарядов мы сможем дать Украине", - сказал Боррель.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзНАТО
 
 
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