https://ria.ru/20230505/borrel-1869853861.html

Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза

Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза - РИА Новости, 05.05.2023

Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:16

2023-05-05T11:16

2023-05-05T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

жозеп боррель

евросоюз

нато

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РИМ, 5 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на Украине не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта. "К сожалению, на Украине сейчас время не для дипломатических разговоров о мире, а для военной поддержки", - заявил он, выступая на конференции в итальянской Флоренции.По его словам, сейчас он больше чувствует себя как министр обороны Евросоюза, а не как глава дипломатической службы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато