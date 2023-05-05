https://ria.ru/20230505/borisov-1869924072.html

Стало известно, куда пропал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов

Стало известно, куда пропал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов - РИА Новости, 05.05.2023

Стало известно, куда пропал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов

Ведущий телепередачи "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов улетел в Майами (США). Совместный снимок с ним опубликовала на своей странице в соцсети... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:49

2023-05-05T14:49

2023-05-05T14:49

шоубиз

майами

пусть говорят

дмитрий борисов

сша

знаменитости

первый канал (телеканал)

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Ведущий телепередачи "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов улетел в Майами (США). Совместный снимок с ним опубликовала на своей странице в соцсети художница и блогер Светлана Малькова, которая сейчас отдыхает вместе с детьми в Штатах. К тексту она приложила коллаж, из двух снимков. Один был сделан в 2021 году, другой – в этом. На обоих блогер позирует рядом с Борисовым. Сам Дмитрий Борисов не прокомментировал пост и не поделился на своей странице в соцсети кадрами из США.Последние выпуски "Пусть говорят" вышли в эфир в декабре прошлого года. После этого шоу пропало из сетки вещания. Первый канал не рассказал о дальнейшей судьбе проекта. Также долгое время было неизвестно о том, где находится ведущий.

https://ria.ru/20230411/ivleeva-1864411646.html

майами

сша

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

майами, пусть говорят, дмитрий борисов, сша, знаменитости, первый канал (телеканал), новости шоу-бизнеса