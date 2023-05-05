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Стало известно, куда пропал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов - РИА Новости, 05.05.2023
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Шоубиз
 
14:49 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/borisov-1869924072.html
Стало известно, куда пропал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов
Стало известно, куда пропал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов - РИА Новости, 05.05.2023
Стало известно, куда пропал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов
Ведущий телепередачи "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов улетел в Майами (США). Совместный снимок с ним опубликовала на своей странице в соцсети... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:49
2023-05-05T14:49
шоубиз
майами
пусть говорят
дмитрий борисов
сша
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Ведущий телепередачи "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов улетел в Майами (США). Совместный снимок с ним опубликовала на своей странице в соцсети художница и блогер Светлана Малькова, которая сейчас отдыхает вместе с детьми в Штатах. К тексту она приложила коллаж, из двух снимков. Один был сделан в 2021 году, другой – в этом. На обоих блогер позирует рядом с Борисовым. Сам Дмитрий Борисов не прокомментировал пост и не поделился на своей странице в соцсети кадрами из США.Последние выпуски "Пусть говорят" вышли в эфир в декабре прошлого года. После этого шоу пропало из сетки вещания. Первый канал не рассказал о дальнейшей судьбе проекта. Также долгое время было неизвестно о том, где находится ведущий.
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Стало известно, куда пропал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов

Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов улетел в Майами

© Фото : Первый каналДмитрий Борисов
Дмитрий Борисов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Первый канал
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Ведущий телепередачи "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов улетел в Майами (США). Совместный снимок с ним опубликовала на своей странице в соцсети художница и блогер Светлана Малькова, которая сейчас отдыхает вместе с детьми в Штатах.
Скриншот публикации Светланы Мальковой в социальной сети
Скриншот публикации Светланы Мальковой в социальной сети
Скриншот публикации Светланы Мальковой в социальной сети
«

"Встреча в Майами", – подписала публикацию Малькова.

К тексту она приложила коллаж, из двух снимков. Один был сделан в 2021 году, другой – в этом. На обоих блогер позирует рядом с Борисовым.
«
"Какая встреча! Как приятно видеть вас!", "Ждем передачу у Борисова!", "Какая прекрасная встреча и фотография!" "Вот это повороты судьбы!", – отреагировали комментаторы.
Сам Дмитрий Борисов не прокомментировал пост и не поделился на своей странице в соцсети кадрами из США.
Последние выпуски "Пусть говорят" вышли в эфир в декабре прошлого года. После этого шоу пропало из сетки вещания.
Первый канал не рассказал о дальнейшей судьбе проекта. Также долгое время было неизвестно о том, где находится ведущий.
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ШоубизМайамиПусть говорятДмитрий БорисовСШАЗнаменитостиПервый канал (телеканал)Новости шоу-бизнеса
 
 
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