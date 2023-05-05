Рейтинг@Mail.ru
"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:39 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/bonya-1869708956.html
"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder
"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder - РИА Новости, 05.05.2023
"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder
В Сети высмеяли телеведущую и блогера Викторию Боню за идею создать аналог приложения для знакомств Tinder. Она рассказала на своей странице в соцсети, что... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T02:39
2023-05-05T02:39
шоубиз
виктория боня
россия
дубай
технологии
отношения
любовь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149473/26/1494732609_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_1167481563346e92bb64d2c8d00a2e70.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Сети высмеяли телеведущую и блогера Викторию Боню за идею создать аналог приложения для знакомств Tinder. Она рассказала на своей странице в соцсети, что собирается помочь одиноким людям найти пару. Комментаторы неоднозначно отреагировали на ее предложение. Большинство просто посмеялось над затеей звезды "Дома-2". Но среди пользователей нашлись те, кто положительно оценили идею Виктории Бони, и даже заявили, что готовы стать ее клиентами.На этой неделе стало известно о том, компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня.
https://ria.ru/20230503/syabitova-1869246796.html
россия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149473/26/1494732609_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_acd58cfcbc6b8e23b6222a7d9bc52919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктория боня, россия, дубай, технологии, отношения, любовь
Шоубиз, Виктория Боня, Россия, Дубай, Технологии, отношения, Любовь
"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder

В Сети высмеяли Викторию Боню за идею создать аналог приложения для знакомств Tinder

© Sputnik | Перейти в медиабанк70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Сети высмеяли телеведущую и блогера Викторию Боню за идею создать аналог приложения для знакомств Tinder. Она рассказала на своей странице в соцсети, что собирается помочь одиноким людям найти пару.
«

"Tinder ушел из России! Да плевать, я запущу свой собственный "Тиндер". Будет клуб знакомств, который создам я! Как вам такая идея?" – обратилась знаменитость к подписчикам.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на ее предложение. Большинство просто посмеялось над затеей звезды "Дома-2".
«

"Одинокая дама будет устраивать чужую личную жизнь. Это как идти к доктору без медицинского образования", "Бред и очередная попытка заработать!", "Денег на квартиру в Дубае не хватает, вот и берется за все что в голову придет", "Устрой свою личную жизнь!" – высказались подписчики.

Но среди пользователей нашлись те, кто положительно оценили идею Виктории Бони, и даже заявили, что готовы стать ее клиентами.
«

"Идея интересная!", "Класс! Я ваша будущая клиентка!", "Отличная новость!", "Очень ждем!" – высказались поклонники.

На этой неделе стало известно о том, компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня.
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России
3 мая, 00:19
 
ШоубизВиктория БоняРоссияДубайТехнологииотношенияЛюбовь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала