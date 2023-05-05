https://ria.ru/20230505/bonya-1869708956.html

"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder

"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder - РИА Новости, 05.05.2023

"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder

В Сети высмеяли телеведущую и блогера Викторию Боню за идею создать аналог приложения для знакомств Tinder. Она рассказала на своей странице в соцсети, что... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T02:39

2023-05-05T02:39

2023-05-05T02:39

шоубиз

виктория боня

россия

дубай

технологии

отношения

любовь

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Сети высмеяли телеведущую и блогера Викторию Боню за идею создать аналог приложения для знакомств Tinder. Она рассказала на своей странице в соцсети, что собирается помочь одиноким людям найти пару. Комментаторы неоднозначно отреагировали на ее предложение. Большинство просто посмеялось над затеей звезды "Дома-2". Но среди пользователей нашлись те, кто положительно оценили идею Виктории Бони, и даже заявили, что готовы стать ее клиентами.На этой неделе стало известно о том, компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня.

https://ria.ru/20230503/syabitova-1869246796.html

россия

дубай

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виктория боня, россия, дубай, технологии, отношения, любовь