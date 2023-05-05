"Берется за все": в Сети высмеяли Боню за идею создать аналог Tinder
В Сети высмеяли Викторию Боню за идею создать аналог приложения для знакомств Tinder
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Сети высмеяли телеведущую и блогера Викторию Боню за идею создать аналог приложения для знакомств Tinder. Она рассказала на своей странице в соцсети, что собирается помочь одиноким людям найти пару.
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"Tinder ушел из России! Да плевать, я запущу свой собственный "Тиндер". Будет клуб знакомств, который создам я! Как вам такая идея?" – обратилась знаменитость к подписчикам.
Комментаторы неоднозначно отреагировали на ее предложение. Большинство просто посмеялось над затеей звезды "Дома-2".
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"Одинокая дама будет устраивать чужую личную жизнь. Это как идти к доктору без медицинского образования", "Бред и очередная попытка заработать!", "Денег на квартиру в Дубае не хватает, вот и берется за все что в голову придет", "Устрой свою личную жизнь!" – высказались подписчики.
Но среди пользователей нашлись те, кто положительно оценили идею Виктории Бони, и даже заявили, что готовы стать ее клиентами.
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"Идея интересная!", "Класс! Я ваша будущая клиентка!", "Отличная новость!", "Очень ждем!" – высказались поклонники.
На этой неделе стало известно о том, компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня.