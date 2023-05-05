https://ria.ru/20230505/blagoveschensk-1869928663.html

В Благовещенске стартовали Дальневосточные игры боевых искусств

В Благовещенске стартовали Дальневосточные игры боевых искусств - РИА Новости, 05.05.2023

В Благовещенске стартовали Дальневосточные игры боевых искусств

Дальневосточные игры боевых искусств, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые стартовали в Благовещенске, сообщает... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:42

2023-05-05T14:42

2023-05-05T14:52

амурская область

благовещенск

амурская область

забайкальский край

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Дальневосточные игры боевых искусств, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые стартовали в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Старт соревнованиям дал губернатор региона Василий Орлов. В них принимают участие более 1500 спортсменов из 8 регионов ДФО - Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Еврейской и Сахалинской областей, Республик Бурятия и Якутии. Победители отправятся на Всероссийские игры. "Дальневосточные игры боевых искусств - значимое событие в жизни спортсменов всего Дальнего Востока. У нас в регионе единоборствами занимаются более 20 тысяч человек. Сегодняшний турнир особенный – он посвящен 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нам очень важно сохранить память об этой войне, чтобы дети помнили правду о ней", - отметил Орлов. Игры по 14 видам спорта пройдут в течение двух дней. Гости смогут увидеть соревнования по джиу-джитсу, всестилевому карате, айкидо, ушу, кендо, кикбоксингу, тайскому боксу, рукопашному бою, самбо и другим. Кульминацией игр станут гала-финалы, где за победу поборются 28 спортсменов - лучшие в своих видах единоборств. По итогам соревновательной программы будет подведен общекомандный зачет среди субъектов Дальневосточного округа.

https://ria.ru/20230504/avangard-1869648643.html

благовещенск

амурская область

забайкальский край

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благовещенск, амурская область, забайкальский край, василий орлов (губернатор)