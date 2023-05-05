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В Благовещенске стартовали Дальневосточные игры боевых искусств - РИА Новости, 05.05.2023
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Амурская область
Амурская область
 
14:42 05.05.2023 (обновлено: 14:52 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/blagoveschensk-1869928663.html
В Благовещенске стартовали Дальневосточные игры боевых искусств
В Благовещенске стартовали Дальневосточные игры боевых искусств - РИА Новости, 05.05.2023
В Благовещенске стартовали Дальневосточные игры боевых искусств
Дальневосточные игры боевых искусств, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые стартовали в Благовещенске, сообщает... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:42
2023-05-05T14:52
амурская область
благовещенск
амурская область
забайкальский край
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Дальневосточные игры боевых искусств, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые стартовали в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Старт соревнованиям дал губернатор региона Василий Орлов. В них принимают участие более 1500 спортсменов из 8 регионов ДФО - Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Еврейской и Сахалинской областей, Республик Бурятия и Якутии. Победители отправятся на Всероссийские игры. "Дальневосточные игры боевых искусств - значимое событие в жизни спортсменов всего Дальнего Востока. У нас в регионе единоборствами занимаются более 20 тысяч человек. Сегодняшний турнир особенный – он посвящен 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нам очень важно сохранить память об этой войне, чтобы дети помнили правду о ней", - отметил Орлов. Игры по 14 видам спорта пройдут в течение двух дней. Гости смогут увидеть соревнования по джиу-джитсу, всестилевому карате, айкидо, ушу, кендо, кикбоксингу, тайскому боксу, рукопашному бою, самбо и другим. Кульминацией игр станут гала-финалы, где за победу поборются 28 спортсменов - лучшие в своих видах единоборств. По итогам соревновательной программы будет подведен общекомандный зачет среди субъектов Дальневосточного округа.
https://ria.ru/20230504/avangard-1869648643.html
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благовещенск, амурская область, забайкальский край, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Благовещенск, Амурская область, Забайкальский край, Василий Орлов (губернатор)
В Благовещенске стартовали Дальневосточные игры боевых искусств

В Благовещенске впервые стартовали Дальневосточные игры боевых искусств

© Фото : Правительство Амурской областиВасилий Орлов дал старт Дальневосточным играм боевых искусств в Благовещенске
Василий Орлов дал старт Дальневосточным играм боевых искусств в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Правительство Амурской области
Василий Орлов дал старт Дальневосточным играм боевых искусств в Благовещенске
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Дальневосточные игры боевых искусств, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые стартовали в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Старт соревнованиям дал губернатор региона Василий Орлов. В них принимают участие более 1500 спортсменов из 8 регионов ДФО - Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Еврейской и Сахалинской областей, Республик Бурятия и Якутии. Победители отправятся на Всероссийские игры.
"Дальневосточные игры боевых искусств - значимое событие в жизни спортсменов всего Дальнего Востока. У нас в регионе единоборствами занимаются более 20 тысяч человек. Сегодняшний турнир особенный – он посвящен 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нам очень важно сохранить память об этой войне, чтобы дети помнили правду о ней", - отметил Орлов.
Игры по 14 видам спорта пройдут в течение двух дней. Гости смогут увидеть соревнования по джиу-джитсу, всестилевому карате, айкидо, ушу, кендо, кикбоксингу, тайскому боксу, рукопашному бою, самбо и другим. Кульминацией игр станут гала-финалы, где за победу поборются 28 спортсменов - лучшие в своих видах единоборств. По итогам соревновательной программы будет подведен общекомандный зачет среди субъектов Дальневосточного округа.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Амурская областьБлаговещенскАмурская областьЗабайкальский крайВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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