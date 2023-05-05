https://ria.ru/20230505/binance-1870083416.html

США заподозрило Binance в помощи россиянам в обходе санкций, пишут СМИ

США заподозрило Binance в помощи россиянам в обходе санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023

США заподозрило Binance в помощи россиянам в обходе санкций, пишут СМИ

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении криптовалютной биржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций, передает в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T23:34

2023-05-05T23:34

2023-05-05T23:34

в мире

сша

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украина

санкции в отношении россии

криптовалюта

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении криптовалютной биржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Согласно этим данным, расследование, о котором официально не объявлялось, проводит отдел национальной безопасности министерства юстиции. Оно, в частности, призвано выяснить, нарушила ли криптобиржа или кто-либо из ее представителей санкции, которые были введены против РФ в связи с проводимой ею спецоперацией на Украине. Как информирует агентство, параллельно с этим Binance сотрудничает с властями США по ряду других претензий, связанных с приписываемыми криптобирже попытками помочь Ирану обойти санкции США. Согласно заявлению компании, ее сотрудники "соблюдают все американские и международные финансовые рестрикции". В самом минюсте США отказались комментировать агентству данную информацию.

https://ria.ru/20221229/kriptostolitsa-1841950326.html

https://ria.ru/20230504/aktivy-1869705872.html

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