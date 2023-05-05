https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1870046186.html
В Калининградской области временно запретили использование беспилотников
В Калининградской области временно запретили использование беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023
В Калининградской области временно запретили использование беспилотников
Калининградский губернатор Антон Алиханов подписал указ о запрете полётов беспилотников на территории региона до 14 мая, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:16
2023-05-05T19:16
2023-05-05T19:31
беспилотники
калининградская область
россия
антон алиханов
бпла
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_903b1b0a021224332425800b2106d991.jpg
КАЛИНИНГРАД, 5 мая - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов подписал указ о запрете полётов беспилотников на территории региона до 14 мая, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Указ губернатора о запрете полетов БПЛА (беспилотников) на территории региона подписан. Запрет продлится до 14.05.23. Речь идёт обо всех БПЛА. Полеты специализированных коптеров должны согласоваться отдельно с профильными структурами", - заявил Лысков.Ранее власти Калининградской области запретили использование беспилотников во время проведения парада Победы 9 мая в целях безопасности.
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_8eeaaa1d5046d9fa25383ce18a56071a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотники, калининградская область, россия, антон алиханов, бпла, происшествия
Беспилотники, Калининградская область, Россия, Антон Алиханов, БПЛА, Происшествия
В Калининградской области временно запретили использование беспилотников
Калининградской губернатор Алиханов подписал указ о запрете использования дронов до 14 мая