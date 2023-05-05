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В Калининградской области временно запретили использование беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023
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19:16 05.05.2023 (обновлено: 19:31 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1870046186.html
В Калининградской области временно запретили использование беспилотников
В Калининградской области временно запретили использование беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023
В Калининградской области временно запретили использование беспилотников
Калининградский губернатор Антон Алиханов подписал указ о запрете полётов беспилотников на территории региона до 14 мая, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:16
2023-05-05T19:31
беспилотники
калининградская область
россия
антон алиханов
бпла
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов подписал указ о запрете полётов беспилотников на территории региона до 14 мая, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Указ губернатора о запрете полетов БПЛА (беспилотников) на территории региона подписан. Запрет продлится до 14.05.23. Речь идёт обо всех БПЛА. Полеты специализированных коптеров должны согласоваться отдельно с профильными структурами", - заявил Лысков.Ранее власти Калининградской области запретили использование беспилотников во время проведения парада Победы 9 мая в целях безопасности.
калининградская область
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беспилотники, калининградская область, россия, антон алиханов, бпла, происшествия
Беспилотники, Калининградская область, Россия, Антон Алиханов, БПЛА, Происшествия
В Калининградской области временно запретили использование беспилотников

Калининградской губернатор Алиханов подписал указ о запрете использования дронов до 14 мая

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 5 мая - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов подписал указ о запрете полётов беспилотников на территории региона до 14 мая, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"Указ губернатора о запрете полетов БПЛА (беспилотников) на территории региона подписан. Запрет продлится до 14.05.23. Речь идёт обо всех БПЛА. Полеты специализированных коптеров должны согласоваться отдельно с профильными структурами", - заявил Лысков.
Ранее власти Калининградской области запретили использование беспилотников во время проведения парада Победы 9 мая в целях безопасности.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
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В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть
 
БеспилотникиКалининградская областьРоссияАнтон АлихановБПЛАПроисшествия
 
 
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