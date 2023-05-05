https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1870046186.html

В Калининградской области временно запретили использование беспилотников

В Калининградской области временно запретили использование беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023

В Калининградской области временно запретили использование беспилотников

Калининградский губернатор Антон Алиханов подписал указ о запрете полётов беспилотников на территории региона до 14 мая, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:16

2023-05-05T19:16

2023-05-05T19:31

беспилотники

калининградская область

россия

антон алиханов

бпла

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_903b1b0a021224332425800b2106d991.jpg

КАЛИНИНГРАД, 5 мая - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов подписал указ о запрете полётов беспилотников на территории региона до 14 мая, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Указ губернатора о запрете полетов БПЛА (беспилотников) на территории региона подписан. Запрет продлится до 14.05.23. Речь идёт обо всех БПЛА. Полеты специализированных коптеров должны согласоваться отдельно с профильными структурами", - заявил Лысков.Ранее власти Калининградской области запретили использование беспилотников во время проведения парада Победы 9 мая в целях безопасности.

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, калининградская область, россия, антон алиханов, бпла, происшествия