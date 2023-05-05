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В Башкирии временно запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.05.2023
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17:39 05.05.2023 (обновлено: 18:06 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1870000919.html
В Башкирии временно запретили использовать беспилотники
В Башкирии временно запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.05.2023
В Башкирии временно запретили использовать беспилотники
Глава Башкирии Радий Хабиров запретил использовать беспилотные летательные аппараты на территории региона. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:39
2023-05-05T18:06
беспилотники
республика башкортостан
радий хабиров
россия
общество
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров запретил использовать беспилотные летательные аппараты на территории региона."Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Башкортостан, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти", - говорится в указе Хабирова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, запрет на использование БПЛА в регионе продлится до снятия режима уровня базовой готовности, который действует в республике с октября 2022 года.
республика башкортостан
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беспилотники, республика башкортостан, радий хабиров, россия, общество
Беспилотники, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Россия, Общество
В Башкирии временно запретили использовать беспилотники

Глава Башкирии Хабиров временно запретил использовать беспилотники в республике

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров запретил использовать беспилотные летательные аппараты на территории региона.
"Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Башкортостан, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти", - говорится в указе Хабирова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, запрет на использование БПЛА в регионе продлится до снятия режима уровня базовой готовности, который действует в республике с октября 2022 года.
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БеспилотникиРеспублика БашкортостанРадий ХабировРоссияОбщество
 
 
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