https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1870000919.html

В Башкирии временно запретили использовать беспилотники

В Башкирии временно запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.05.2023

В Башкирии временно запретили использовать беспилотники

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил использовать беспилотные летательные аппараты на территории региона. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:39

2023-05-05T17:39

2023-05-05T18:06

беспилотники

республика башкортостан

радий хабиров

россия

общество

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УФА, 5 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров запретил использовать беспилотные летательные аппараты на территории региона."Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Башкортостан, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти", - говорится в указе Хабирова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, запрет на использование БПЛА в регионе продлится до снятия режима уровня базовой готовности, который действует в республике с октября 2022 года.

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, республика башкортостан, радий хабиров, россия, общество