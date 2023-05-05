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Власти Приамурья ввели запрет на использование беспилотников с 6 по 9 мая

Власти Приамурья ввели запрет на использование беспилотников с 6 по 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023

Власти Приамурья ввели запрет на использование беспилотников с 6 по 9 мая

Использовать дроны и квадрокоптеры на территории Приамурья будет нельзя в течение четырёх дней, в том числе в День Победы, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:18

2023-05-05T14:18

2023-05-05T14:18

россия

амурская область

василий орлов (губернатор)

безопасность

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Использовать дроны и квадрокоптеры на территории Приамурья будет нельзя в течение четырёх дней, в том числе в День Победы, сообщает правительство Амурской области в Telegram-канале.Указывается, что это необходимо для усиления охраны общественного порядка и безопасности на территории всех населенных пунктов Амурской области. Всем профильным ведомствам поручено обеспечить соблюдение запрета.

россия

амурская область

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россия, амурская область, василий орлов (губернатор), безопасность