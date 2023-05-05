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Власти Приамурья ввели запрет на использование беспилотников с 6 по 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
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14:18 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1869923135.html
Власти Приамурья ввели запрет на использование беспилотников с 6 по 9 мая
Власти Приамурья ввели запрет на использование беспилотников с 6 по 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
Власти Приамурья ввели запрет на использование беспилотников с 6 по 9 мая
Использовать дроны и квадрокоптеры на территории Приамурья будет нельзя в течение четырёх дней, в том числе в День Победы, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:18
2023-05-05T14:18
россия
амурская область
василий орлов (губернатор)
безопасность
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Использовать дроны и квадрокоптеры на территории Приамурья будет нельзя в течение четырёх дней, в том числе в День Победы, сообщает правительство Амурской области в Telegram-канале.Указывается, что это необходимо для усиления охраны общественного порядка и безопасности на территории всех населенных пунктов Амурской области. Всем профильным ведомствам поручено обеспечить соблюдение запрета.
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россия, амурская область, василий орлов (губернатор), безопасность
Россия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Безопасность
Власти Приамурья ввели запрет на использование беспилотников с 6 по 9 мая

Власти Приамурья ввели запрет на использование дронов и квадрокоптеров с 6 по 9 мая

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Использовать дроны и квадрокоптеры на территории Приамурья будет нельзя в течение четырёх дней, в том числе в День Победы, сообщает правительство Амурской области в Telegram-канале.
«
"С 6 по 9 мая во всех населенных пунктах области запрещено использовать дроны и квадрокоптеры. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов", - говорится в сообщении.
Указывается, что это необходимо для усиления охраны общественного порядка и безопасности на территории всех населенных пунктов Амурской области. Всем профильным ведомствам поручено обеспечить соблюдение запрета.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
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РоссияАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Безопасность
 
 
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