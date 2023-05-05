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На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая - РИА Новости, 05.05.2023
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14:03 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1869918934.html
На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая
На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая - РИА Новости, 05.05.2023
На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая
Использование беспилотников запретили в Республике Алтай с 5 по 10 мая, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:03
2023-05-05T14:03
республика алтай
олег хорохордин
безопасность
россия
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БАРНАУЛ, 5 мая - РИА Новости. Использование беспилотников запретили в Республике Алтай с 5 по 10 мая, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём Telegram-канале.По словам пресс-секретаря, исключение составят беспилотники, используемые органами государственной власти и местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями в рамках возложенных на них функций.
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республика алтай, олег хорохордин, безопасность, россия
Республика Алтай, Олег Хорохордин, Безопасность, Россия
На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая

Пресс-секретарь главы Республики Алтай сообщил о запрете использования БПЛА с 5 по 10 мая

© РИА Новости / Павел ЛьвовДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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БАРНАУЛ, 5 мая - РИА Новости. Использование беспилотников запретили в Республике Алтай с 5 по 10 мая, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём Telegram-канале.
«
"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение о запрете c 5 по 10 мая 2023 года использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории региона. Меры приняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - отметил Максимов.
По словам пресс-секретаря, исключение составят беспилотники, используемые органами государственной власти и местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями в рамках возложенных на них функций.
«
"МВД, Росгвардии и ряду других структур, наделенных полномочиями пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, рекомендовано обеспечить реализацию указанного запрета в рамках полномочий, установленных федеральным законодательством", - говорится в сообщении.
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Республика АлтайОлег ХорохординБезопасностьРоссия
 
 
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