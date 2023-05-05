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На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая

На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая - РИА Новости, 05.05.2023

На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая

Использование беспилотников запретили в Республике Алтай с 5 по 10 мая, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:03

2023-05-05T14:03

2023-05-05T14:03

республика алтай

олег хорохордин

безопасность

россия

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БАРНАУЛ, 5 мая - РИА Новости. Использование беспилотников запретили в Республике Алтай с 5 по 10 мая, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём Telegram-канале.По словам пресс-секретаря, исключение составят беспилотники, используемые органами государственной власти и местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями в рамках возложенных на них функций.

республика алтай

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республика алтай, олег хорохордин, безопасность, россия