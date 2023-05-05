На Алтае запретили использование беспилотников с 5 по 10 мая
Пресс-секретарь главы Республики Алтай сообщил о запрете использования БПЛА с 5 по 10 мая
Дрон в небе. Архивное фото
БАРНАУЛ, 5 мая - РИА Новости. Использование беспилотников запретили в Республике Алтай с 5 по 10 мая, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём Telegram-канале.
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"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение о запрете c 5 по 10 мая 2023 года использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории региона. Меры приняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - отметил Максимов.
По словам пресс-секретаря, исключение составят беспилотники, используемые органами государственной власти и местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями в рамках возложенных на них функций.
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"МВД, Росгвардии и ряду других структур, наделенных полномочиями пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, рекомендовано обеспечить реализацию указанного запрета в рамках полномочий, установленных федеральным законодательством", - говорится в сообщении.