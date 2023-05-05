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В Башкирии арестовали двух мигрантов после конфликта с жителями Белорецка - РИА Новости, 05.05.2023
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20:16 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/beloretsk-1870064133.html
В Башкирии арестовали двух мигрантов после конфликта с жителями Белорецка
В Башкирии арестовали двух мигрантов после конфликта с жителями Белорецка - РИА Новости, 05.05.2023
В Башкирии арестовали двух мигрантов после конфликта с жителями Белорецка
Двух иностранцев арестовали в Башкирии после конфликта с местными жителями в Белорецке, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:16
2023-05-05T20:16
происшествия
белорецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Двух иностранцев арестовали в Башкирии после конфликта с местными жителями в Белорецке, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Ранее в региональной полиции информировали, что разбираются в конфликтной ситуации между мигрантами и несколькими местными жителями в Белорецке. В СУСК по региону сообщали, что конфликт возник, когда двое временно живущих в городе иностранцев проезжали мимо двух девочек-подростков на автомобиле и предложили подвезти их. Девочки испугались и убежали домой, одна из них рассказала об инциденте отцу. Мужчина направился к мигрантам прояснить ситуацию, но те его избили. Было возбуждено дело о хулиганстве. Как уточнили в пятницу в региональном следкоме, 30-летний иностранец в течение нескольких дней предлагал прокатиться на машине трем разным девочкам от 13 до 15 лет, в салоне автомобиля находились и другие мужчины. Девочки, испугавшись, убегали от них. "Одна из девочек рассказала об инцидентах матери, которая сообщила брату своего супруга. Мужчина и его знакомый подошли к иностранцам прояснить ситуацию. В ходе разговора иностранцы ударили палкой по голове одного из мужчин, причинив ему телесные повреждения. В последующем местные жители, ставшие очевидцами, вступились за потерпевшего и сообщили о случившемся в полицию", - говорится в сообщении СУСК по региону. Двух иностранцев задержали, информирует ведомство. "С задержанными проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУ СК.
https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870048033.html
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происшествия, белорецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Белорецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Башкирии арестовали двух мигрантов после конфликта с жителями Белорецка

В Башкирии СК арестовал двух мигрантов после конфликта с дракой с жителями Белорецка

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Двух иностранцев арестовали в Башкирии после конфликта с местными жителями в Белорецке, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее в региональной полиции информировали, что разбираются в конфликтной ситуации между мигрантами и несколькими местными жителями в Белорецке. В СУСК по региону сообщали, что конфликт возник, когда двое временно живущих в городе иностранцев проезжали мимо двух девочек-подростков на автомобиле и предложили подвезти их. Девочки испугались и убежали домой, одна из них рассказала об инциденте отцу. Мужчина направился к мигрантам прояснить ситуацию, но те его избили. Было возбуждено дело о хулиганстве.
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Как уточнили в пятницу в региональном следкоме, 30-летний иностранец в течение нескольких дней предлагал прокатиться на машине трем разным девочкам от 13 до 15 лет, в салоне автомобиля находились и другие мужчины. Девочки, испугавшись, убегали от них.
"Одна из девочек рассказала об инцидентах матери, которая сообщила брату своего супруга. Мужчина и его знакомый подошли к иностранцам прояснить ситуацию. В ходе разговора иностранцы ударили палкой по голове одного из мужчин, причинив ему телесные повреждения. В последующем местные жители, ставшие очевидцами, вступились за потерпевшего и сообщили о случившемся в полицию", - говорится в сообщении СУСК по региону.
Двух иностранцев задержали, информирует ведомство.
"С задержанными проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУ СК.
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