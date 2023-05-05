https://ria.ru/20230505/balashikha-1869929064.html

Досуговый центр с кинотеатром построят в Балашихе в 2024 году

Досуговый центр с кинотеатром построят в Балашихе в 2024 году - РИА Новости, 05.05.2023

Досуговый центр с кинотеатром построят в Балашихе в 2024 году

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-градостроительный облик досугового центра с кинозалами, который планируется... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:51

2023-05-05T14:51

2023-05-05T14:52

новости подмосковья

балашиха

московская область (подмосковье)

владислав гордиенко

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-градостроительный облик досугового центра с кинозалами, который планируется построить в Балашихе в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства.Здание на улице Загородной будет иметь площадь 5,1 тысячи квадратных метров и будет включать в себя пять кинозалов, два выставочных зала, а также мастерские декоративно-оформительских работ. Проектировщиком здания выступило бюро ООО "ТС"."Начать строительство планируется в этом году и завершить в 2024. При реализации объекта появится до 50 новых рабочих мест", — приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Архитектурный облик будет выполнен с использованием белого, коричневого и серого цветов. На фасаде будут выступать перфорированные панели из оцинкованной стали.

https://ria.ru/20230504/fok-1869714342.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

балашиха, московская область (подмосковье), владислав гордиенко