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Досуговый центр с кинотеатром построят в Балашихе в 2024 году
Досуговый центр с кинотеатром построят в Балашихе в 2024 году - РИА Новости, 05.05.2023
Досуговый центр с кинотеатром построят в Балашихе в 2024 году
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-градостроительный облик досугового центра с кинозалами, который планируется... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:51
2023-05-05T14:51
2023-05-05T14:52
новости подмосковья
балашиха
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-градостроительный облик досугового центра с кинозалами, который планируется построить в Балашихе в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства.Здание на улице Загородной будет иметь площадь 5,1 тысячи квадратных метров и будет включать в себя пять кинозалов, два выставочных зала, а также мастерские декоративно-оформительских работ. Проектировщиком здания выступило бюро ООО "ТС"."Начать строительство планируется в этом году и завершить в 2024. При реализации объекта появится до 50 новых рабочих мест", — приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Архитектурный облик будет выполнен с использованием белого, коричневого и серого цветов. На фасаде будут выступать перфорированные панели из оцинкованной стали.
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балашиха, московская область (подмосковье), владислав гордиенко
Новости Подмосковья, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Владислав Гордиенко
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-градостроительный облик досугового центра с кинозалами, который планируется построить в Балашихе в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства.
Здание на улице Загородной будет иметь площадь 5,1 тысячи квадратных метров и будет включать в себя пять кинозалов, два выставочных зала, а также мастерские декоративно-оформительских работ. Проектировщиком здания выступило бюро ООО "ТС".
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"Начать строительство планируется в этом году и завершить в 2024. При реализации объекта появится до 50 новых рабочих мест", — приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко
.
Архитектурный облик будет выполнен с использованием белого, коричневого и серого цветов. На фасаде будут выступать перфорированные панели из оцинкованной стали.