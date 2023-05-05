https://ria.ru/20230505/avtopodstava-1869800034.html

Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы

Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы - РИА Новости, 05.05.2023

Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы

Мошенников, которые провоцируют ДТП, а потом требуют денег с водителей, можно отпугнуть одной фразой, считает вице-президент Национального автомобильного союза... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T02:10

2023-05-05T02:10

2023-05-05T02:10

авто

антон шапарин

mercedes

осаго

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенников, которые провоцируют ДТП, а потом требуют денег с водителей, можно отпугнуть одной фразой, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Какой именно, он уточнил в интервью радио Sputnik.Существуют разные схемы автоподстав, в частности, злоумышленник может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, управляя некогда дорогим, но уже исчерпавшим свой ресурс автомобилем, предупредил Шапарин. В качестве примера подобного транспортного средства он привел подержанный Mercedes.В такой ситуации предложение обратиться в ГИБДД может отпугнуть обманщика, полагает автоэксперт."Если у вас есть страховка (ОСАГО и КАСКО, – ред.), то автоподставщикам можно сказать простую фразу: "Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП". Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится", – уверен Шапарин.По его словам, автоподставщики не заинтересованы в том, чтобы действовать в правовом поле, они хотят просто выманить деньги у жертвы."Действуем в белом поле, и проблемы с такими мошенниками будут минимальными", – заключил Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220221/moshenniki-1773849687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, антон шапарин, mercedes, осаго