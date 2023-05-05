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Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы - РИА Новости, 05.05.2023
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02:10 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/avtopodstava-1869800034.html
Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы
Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы - РИА Новости, 05.05.2023
Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы
Мошенников, которые провоцируют ДТП, а потом требуют денег с водителей, можно отпугнуть одной фразой, считает вице-президент Национального автомобильного союза... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T02:10
2023-05-05T02:10
авто
антон шапарин
mercedes
осаго
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенников, которые провоцируют ДТП, а потом требуют денег с водителей, можно отпугнуть одной фразой, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Какой именно, он уточнил в интервью радио Sputnik.Существуют разные схемы автоподстав, в частности, злоумышленник может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, управляя некогда дорогим, но уже исчерпавшим свой ресурс автомобилем, предупредил Шапарин. В качестве примера подобного транспортного средства он привел подержанный Mercedes.В такой ситуации предложение обратиться в ГИБДД может отпугнуть обманщика, полагает автоэксперт."Если у вас есть страховка (ОСАГО и КАСКО, – ред.), то автоподставщикам можно сказать простую фразу: "Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП". Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится", – уверен Шапарин.По его словам, автоподставщики не заинтересованы в том, чтобы действовать в правовом поле, они хотят просто выманить деньги у жертвы."Действуем в белом поле, и проблемы с такими мошенниками будут минимальными", – заключил Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220221/moshenniki-1773849687.html
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авто, антон шапарин, mercedes, осаго
Авто, Антон Шапарин, Mercedes, ОСАГО
Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы

Автоэксперт Шапарин посоветовал вызывать ГИБДД, чтобы защититься от мошенников при ДТП

© РИА Новости / Александр КряжевРисунок схемы ДТП
Рисунок схемы ДТП - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рисунок схемы ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенников, которые провоцируют ДТП, а потом требуют денег с водителей, можно отпугнуть одной фразой, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Какой именно, он уточнил в интервью радио Sputnik.
Существуют разные схемы автоподстав, в частности, злоумышленник может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, управляя некогда дорогим, но уже исчерпавшим свой ресурс автомобилем, предупредил Шапарин. В качестве примера подобного транспортного средства он привел подержанный Mercedes.
«
"Мошенник за рулем такой машины устраивает или провоцирует аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал якобы дорогой автомобиль и должен заплатить за это большие деньги", – объяснил он.
В такой ситуации предложение обратиться в ГИБДД может отпугнуть обманщика, полагает автоэксперт.
"Если у вас есть страховка (ОСАГО и КАСКО, – ред.), то автоподставщикам можно сказать простую фразу: "Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП". Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится", – уверен Шапарин.
По его словам, автоподставщики не заинтересованы в том, чтобы действовать в правовом поле, они хотят просто выманить деньги у жертвы.
"Действуем в белом поле, и проблемы с такими мошенниками будут минимальными", – заключил Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.
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АвтоАнтон ШапаринMercedesОСАГО
 
 
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