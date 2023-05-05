Эксперт дал совет, как действовать в случае автоподставы
Автоэксперт Шапарин посоветовал вызывать ГИБДД, чтобы защититься от мошенников при ДТП
Рисунок схемы ДТП. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенников, которые провоцируют ДТП, а потом требуют денег с водителей, можно отпугнуть одной фразой, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Какой именно, он уточнил в интервью радио Sputnik.
Существуют разные схемы автоподстав, в частности, злоумышленник может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, управляя некогда дорогим, но уже исчерпавшим свой ресурс автомобилем, предупредил Шапарин. В качестве примера подобного транспортного средства он привел подержанный Mercedes.
«
"Мошенник за рулем такой машины устраивает или провоцирует аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал якобы дорогой автомобиль и должен заплатить за это большие деньги", – объяснил он.
В такой ситуации предложение обратиться в ГИБДД может отпугнуть обманщика, полагает автоэксперт.
"Если у вас есть страховка (ОСАГО и КАСКО, – ред.), то автоподставщикам можно сказать простую фразу: "Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП". Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится", – уверен Шапарин.
По его словам, автоподставщики не заинтересованы в том, чтобы действовать в правовом поле, они хотят просто выманить деньги у жертвы.
"Действуем в белом поле, и проблемы с такими мошенниками будут минимальными", – заключил Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.