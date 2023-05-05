https://ria.ru/20230505/avariya-1870065100.html

В Севастополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали 12 человек

В Севастополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.05.2023

В Севастополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали 12 человек

Маршрутка врезалась в дерево в Севастополе, пострадали 12 человек, среди которых два подростка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:30

2023-05-05T20:30

2023-05-05T20:30

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Маршрутка врезалась в дерево в Севастополе, пострадали 12 человек, среди которых два подростка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Топик 20 маршрута (частный перевозчик) врезался в дерево в Севастополе в районе улицы Багрия", - написал Развожаев. По его словам, на место ДТП направлено пять бригад скорой помощи, силами которых в данный момент транспортируются 12 пострадавших, среди которых, по предварительной информации, восемь средней степени тяжести и, предварительно, трое тяжелых. "Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет. На месте также работает полиция и МЧС", - подчеркнул губернатор, добавив, что причина ДТП устанавливается.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

севастополь

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происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)