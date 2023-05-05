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В Венесуэле задержали мэра за разжигание ненависти к аутистам

В Венесуэле задержали мэра за разжигание ненависти к аутистам - РИА Новости, 05.05.2023

В Венесуэле задержали мэра за разжигание ненависти к аутистам

Глава муниципалитета Эль-Тигре в венесуэльском штате Ансоатеги Эрнесто Паракейма был задержан по запросу прокуратуры после его высказываний в детском доме для... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T01:11

2023-05-05T01:11

2023-05-05T01:11

венесуэла

ансоатеги

в мире

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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Глава муниципалитета Эль-Тигре в венесуэльском штате Ансоатеги Эрнесто Паракейма был задержан по запросу прокуратуры после его высказываний в детском доме для детей с расстройствами аутистического спектра, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. "Бывший мэр Эль-Тигре Эрнесто Паракейма задержан по запросу прокуратуры Венесуэлы за совершение преступлений, разжигающих ненависть к нашим детям с расстройствами аутистического спектра, нашим женщинам, пожилым и уязвимым слоям населения", - написал Сааб в своем блоге в Twitter. Национальная ассамблея Венесуэлы ранее опубликовала заявление, в котором назвала недопустимыми "возмутительные и дискриминационные заявления в отношении детей с аутизмом", которые позволил себе Паракейма в ходе посещения детского дома: детскую картину, которую исполнили на стене воспитанники, он прилюдно назвал ужасной и пугающей и распорядился стереть.

https://ria.ru/20230111/bezhentsy-1844023151.html

венесуэла

ансоатеги

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