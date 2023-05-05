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В Венесуэле задержали мэра за разжигание ненависти к аутистам
В Венесуэле задержали мэра за разжигание ненависти к аутистам - РИА Новости, 05.05.2023
В Венесуэле задержали мэра за разжигание ненависти к аутистам
Глава муниципалитета Эль-Тигре в венесуэльском штате Ансоатеги Эрнесто Паракейма был задержан по запросу прокуратуры после его высказываний в детском доме для... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T01:11
2023-05-05T01:11
2023-05-05T01:11
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Глава муниципалитета Эль-Тигре в венесуэльском штате Ансоатеги Эрнесто Паракейма был задержан по запросу прокуратуры после его высказываний в детском доме для детей с расстройствами аутистического спектра, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. "Бывший мэр Эль-Тигре Эрнесто Паракейма задержан по запросу прокуратуры Венесуэлы за совершение преступлений, разжигающих ненависть к нашим детям с расстройствами аутистического спектра, нашим женщинам, пожилым и уязвимым слоям населения", - написал Сааб в своем блоге в Twitter. Национальная ассамблея Венесуэлы ранее опубликовала заявление, в котором назвала недопустимыми "возмутительные и дискриминационные заявления в отношении детей с аутизмом", которые позволил себе Паракейма в ходе посещения детского дома: детскую картину, которую исполнили на стене воспитанники, он прилюдно назвал ужасной и пугающей и распорядился стереть.
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венесуэла, ансоатеги, в мире
Венесуэла, Ансоатеги, В мире
В Венесуэле задержали мэра за разжигание ненависти к аутистам
В Венесуэле задержали главу муниципалитета Эль-Тигре из-за высказываний о детях-аутистах
МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Глава муниципалитета Эль-Тигре в венесуэльском штате Ансоатеги Эрнесто Паракейма был задержан по запросу прокуратуры после его высказываний в детском доме для детей с расстройствами аутистического спектра, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.
"Бывший мэр Эль-Тигре Эрнесто Паракейма задержан по запросу прокуратуры Венесуэлы за совершение преступлений, разжигающих ненависть к нашим детям с расстройствами аутистического спектра, нашим женщинам, пожилым и уязвимым слоям населения", - написал Сааб в своем блоге в Twitter.
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Национальная ассамблея Венесуэлы ранее опубликовала заявление, в котором назвала недопустимыми "возмутительные и дискриминационные заявления в отношении детей с аутизмом", которые позволил себе Паракейма в ходе посещения детского дома: детскую картину, которую исполнили на стене воспитанники, он прилюдно назвал ужасной и пугающей и распорядился стереть.