https://ria.ru/20230505/ataka-1869847241.html
Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль, пообещал Лавров
Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль, пообещал Лавров - РИА Новости, 05.05.2023
Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль, пообещал Лавров
Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать, было ли это поводом к войне, заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:54
2023-05-05T10:54
2023-05-05T11:22
россия
безопасность
сергей лавров
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая — РИА Новости. Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать, было ли это поводом к войне, заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров.Так он ответил на вопрос, можно ли считать атаку беспилотников на Кремль casus belli.По мнению министра, здесь не следует задумываться о терминах.Он подчеркнул, что прозвучавшие из Киева и Вашингтона заявления о непричастности к атаке не означают, что этому можно верить. По словам Лаврова, он обратил внимание на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет."Ну, наверное, этим все сказано", — заключил глава МИД.Как сообщили в пресс-службе российского президента, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869549200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, сергей лавров
Россия, Безопасность, Сергей Лавров
Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль, пообещал Лавров
Глава МИД Лавров: Россия ответит на атаку дронов на Кремль не разговорами, а действиями
ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая — РИА Новости. Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать, было ли это поводом к войне, заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров.
Так он ответил на вопрос, можно ли считать атаку беспилотников на Кремль casus belli.
По мнению министра, здесь не следует задумываться о терминах.
«
"Это явно был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица: "Русские долго запрягают" и так далее", — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что прозвучавшие из Киева
и Вашингтона заявления о непричастности к атаке не означают, что этому можно верить. По словам Лаврова, он обратил внимание на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена
, который заявил, что США
не будут диктовать Украине
те методы, которыми она защищает свой суверенитет.
"Ну, наверное, этим все сказано", — заключил глава МИД.
Как сообщили в пресс-службе российского президента, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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