https://ria.ru/20230505/ataka-1869847241.html

Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль, пообещал Лавров

Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль, пообещал Лавров - РИА Новости, 05.05.2023

Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль, пообещал Лавров

Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать, было ли это поводом к войне, заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:54

2023-05-05T10:54

2023-05-05T11:22

россия

безопасность

сергей лавров

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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая — РИА Новости. Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать, было ли это поводом к войне, заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров.Так он ответил на вопрос, можно ли считать атаку беспилотников на Кремль casus belli.По мнению министра, здесь не следует задумываться о терминах.Он подчеркнул, что прозвучавшие из Киева и Вашингтона заявления о непричастности к атаке не означают, что этому можно верить. По словам Лаврова, он обратил внимание на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет."Ну, наверное, этим все сказано", — заключил глава МИД.Как сообщили в пресс-службе российского президента, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869549200.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, сергей лавров