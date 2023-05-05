https://ria.ru/20230505/armeniya-1870057643.html

США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ

США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ - РИА Новости, 05.05.2023

США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ

США выделят в общей сложности 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ, сообщил американский посол в Ереване Кристина Квин на приеме по случаю... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:52

2023-05-05T19:52

2023-05-05T19:52

в мире

армения

сша

ереван

агентство по международному развитию сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. США выделят в общей сложности 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ, сообщил американский посол в Ереване Кристина Квин на приеме по случаю Всемирного дня свободы печати. "Посол рассказала о поддержке, оказываемой Соединенными Штатами медиасектору Армении, особо отметив недавно подписанный проект USAID по развитию медиасектора на сумму 15 миллионов долларов и инвестиции в размере 2,3 миллиона долларов со стороны офиса общественной дипломатии для обмена журналистским опытом и разработки магистерской программы журналистского образования", - приводит слова посла пресс-служба американской дипмиссии в Армении.

https://ria.ru/20230418/ssha-1866065288.html

армения

сша

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, сша, ереван, агентство по международному развитию сша