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США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
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19:52 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/armeniya-1870057643.html
США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ
США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ
США выделят в общей сложности 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ, сообщил американский посол в Ереване Кристина Квин на приеме по случаю... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:52
2023-05-05T19:52
в мире
армения
сша
ереван
агентство по международному развитию сша
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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. США выделят в общей сложности 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ, сообщил американский посол в Ереване Кристина Квин на приеме по случаю Всемирного дня свободы печати. "Посол рассказала о поддержке, оказываемой Соединенными Штатами медиасектору Армении, особо отметив недавно подписанный проект USAID по развитию медиасектора на сумму 15 миллионов долларов и инвестиции в размере 2,3 миллиона долларов со стороны офиса общественной дипломатии для обмена журналистским опытом и разработки магистерской программы журналистского образования", - приводит слова посла пресс-служба американской дипмиссии в Армении.
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в мире, армения, сша, ереван, агентство по международному развитию сша
В мире, Армения, США, Ереван, Агентство по международному развитию США
США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ

Посол США в Ереване Квин: Штаты выделят 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. США выделят в общей сложности 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ, сообщил американский посол в Ереване Кристина Квин на приеме по случаю Всемирного дня свободы печати.
"Посол рассказала о поддержке, оказываемой Соединенными Штатами медиасектору Армении, особо отметив недавно подписанный проект USAID по развитию медиасектора на сумму 15 миллионов долларов и инвестиции в размере 2,3 миллиона долларов со стороны офиса общественной дипломатии для обмена журналистским опытом и разработки магистерской программы журналистского образования", - приводит слова посла пресс-служба американской дипмиссии в Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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В миреАрменияСШАЕреванАгентство по международному развитию США
 
 
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