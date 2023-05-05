https://ria.ru/20230505/armeniya-1870057643.html
США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ
США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ
США выделят в общей сложности 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ, сообщил американский посол в Ереване Кристина Квин на приеме по случаю... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:52
2023-05-05T19:52
2023-05-05T19:52
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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. США выделят в общей сложности 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ, сообщил американский посол в Ереване Кристина Квин на приеме по случаю Всемирного дня свободы печати. "Посол рассказала о поддержке, оказываемой Соединенными Штатами медиасектору Армении, особо отметив недавно подписанный проект USAID по развитию медиасектора на сумму 15 миллионов долларов и инвестиции в размере 2,3 миллиона долларов со стороны офиса общественной дипломатии для обмена журналистским опытом и разработки магистерской программы журналистского образования", - приводит слова посла пресс-служба американской дипмиссии в Армении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, сша, ереван, агентство по международному развитию сша
В мире, Армения, США, Ереван, Агентство по международному развитию США
США выделят более 17 миллионов долларов на развитие армянских СМИ
Посол США в Ереване Квин: Штаты выделят 17,3 миллиона долларов на развитие армянских СМИ