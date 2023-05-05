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VK разработает свой аналог Tinder, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
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08:50 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/analog-1869824471.html
VK разработает свой аналог Tinder, сообщили СМИ
VK разработает свой аналог Tinder, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
VK разработает свой аналог Tinder, сообщили СМИ
VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств после заявления Tinder об уходе из России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:50
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общество
технологии
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств после заявления Tinder об уходе из России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. "VK создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во "В контакте". Его запуск может состояться уже летом 2023 года", - говорится в статье. Об этом газете рассказали два источника, близких к компании, и еще один собеседник, близкий к дейтинговому сервису. Представитель VK воздержался от комментариев. Сейчас в соцсети "В контакте" уже есть сервис "VK Знакомства", который появился в ноябре 2021 года. Он открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, таких как, например, "Здоровье", "Женский дневник", "Погода", "Чекбэк", "Звонки". Он позиционируется как сервис, который помогает найти пару для дружеского или романтического общения. В анкету можно добавить фото со своей страницы во "В контакте", а также узнать, есть ли с потенциальным собеседником совпадения по музыкальным вкусам, которые формируются на основе добавленных в соцсети песен, уточняет газета. Один из собеседников издания объясняет, что набранная база пользователей "В контакте" позволяет расширять аудиторию сервиса, но в то же время служит сдерживающим фактором, поскольку некоторых пользователей смущает тот факт, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети. Отмечается, что аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов также считает, что выделение функционала знакомств в отдельную площадку - логичный шаг, ведь люди редко хотят совмещать личное с общественным, есть опасение, что возникнет какое-то нежелательное взаимодействие внутри соцсети с основным профилем. "VK Знакомства" популярны лишь на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного приложения выглядит более логично, соглашается гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В понедельник компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, заявила о том, что завершит уход из России к 30 июня. Ранее, в апреле 2022 года, другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии.
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РИА Новости
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
VK разработает свой аналог Tinder, сообщили СМИ

Ведомости: VK работает над аналогом приложения для знакомств из-за ухода Tinder из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств после заявления Tinder об уходе из России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"VK создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во "В контакте". Его запуск может состояться уже летом 2023 года", - говорится в статье. Об этом газете рассказали два источника, близких к компании, и еще один собеседник, близкий к дейтинговому сервису. Представитель VK воздержался от комментариев.
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Сейчас в соцсети "В контакте" уже есть сервис "VK Знакомства", который появился в ноябре 2021 года. Он открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, таких как, например, "Здоровье", "Женский дневник", "Погода", "Чекбэк", "Звонки". Он позиционируется как сервис, который помогает найти пару для дружеского или романтического общения. В анкету можно добавить фото со своей страницы во "В контакте", а также узнать, есть ли с потенциальным собеседником совпадения по музыкальным вкусам, которые формируются на основе добавленных в соцсети песен, уточняет газета.
Один из собеседников издания объясняет, что набранная база пользователей "В контакте" позволяет расширять аудиторию сервиса, но в то же время служит сдерживающим фактором, поскольку некоторых пользователей смущает тот факт, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети.
Отмечается, что аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов также считает, что выделение функционала знакомств в отдельную площадку - логичный шаг, ведь люди редко хотят совмещать личное с общественным, есть опасение, что возникнет какое-то нежелательное взаимодействие внутри соцсети с основным профилем. "VK Знакомства" популярны лишь на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного приложения выглядит более логично, соглашается гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
В понедельник компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, заявила о том, что завершит уход из России к 30 июня. Ранее, в апреле 2022 года, другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии.
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