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Архангельские депутаты предложили ограничить работу "наливаек" в домах - РИА Новости, 05.05.2023
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12:26 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/alkogol-1869888518.html
Архангельские депутаты предложили ограничить работу "наливаек" в домах
Архангельские депутаты предложили ограничить работу "наливаек" в домах - РИА Новости, 05.05.2023
Архангельские депутаты предложили ограничить работу "наливаек" в домах
Парламентарии Архангельской области предлагают наделить региональные власти дополнительными полномочиями, чтобы ограничивать часы работы питейных заведений... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:26
2023-05-05T12:26
общество
архангельское областное собрание депутатов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области предлагают наделить региональные власти дополнительными полномочиями, чтобы ограничивать часы работы питейных заведений ("наливаек"), расположенных на первых этажах жилых домов и рядом с ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе Архангельского областного собрания депутатов. По его словам, соответствующие изменения не предполагают установления одинаковых для всех регионов ограничений по часам работы "наливаек" в жилых домах. Как отметил автор этой инициативы, заместитель председателя областного парламента Александр Дятлов, уже действующее во многих российских регионах регулирование площади "наливаек" на первых этажах (не менее 50 квадратных метров) не в полной мере защищает права жильцов тех домов, где на первых этажах работают питейные заведения. "Учитывая, что предыдущие меры не полностью гарантируют жителям тишину и безопасность, теперь предлагается ограничить временные рамки реализации алкоголя", - пояснил Дятлов, слова которого приводятся в материалах на сайте областного собрания депутатов.
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общество, архангельское областное собрание депутатов
Общество, Архангельское областное Собрание депутатов
Архангельские депутаты предложили ограничить работу "наливаек" в домах

Архангельские депутаты предложили ограничить работу питейных заведений в домах в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосетитель разливает водку в пивном баре
Посетитель разливает водку в пивном баре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посетитель разливает водку в пивном баре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области предлагают наделить региональные власти дополнительными полномочиями, чтобы ограничивать часы работы питейных заведений ("наливаек"), расположенных на первых этажах жилых домов и рядом с ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе Архангельского областного собрания депутатов.
«
"Законодательная инициатива о внесении в федеральное законодательство изменений, которые позволят регионам самостоятельно определять время работы питейных заведений, круглосуточно торгующих алкогольной продукцией в многоквартирных домах и во дворах, будет рассмотрена на заседании Архангельского областного собрания депутатов 24 мая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, соответствующие изменения не предполагают установления одинаковых для всех регионов ограничений по часам работы "наливаек" в жилых домах.
Как отметил автор этой инициативы, заместитель председателя областного парламента Александр Дятлов, уже действующее во многих российских регионах регулирование площади "наливаек" на первых этажах (не менее 50 квадратных метров) не в полной мере защищает права жильцов тех домов, где на первых этажах работают питейные заведения.
"Учитывая, что предыдущие меры не полностью гарантируют жителям тишину и безопасность, теперь предлагается ограничить временные рамки реализации алкоголя", - пояснил Дятлов, слова которого приводятся в материалах на сайте областного собрания депутатов.
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