https://ria.ru/20230505/alkogol-1869888518.html

Архангельские депутаты предложили ограничить работу "наливаек" в домах

Архангельские депутаты предложили ограничить работу "наливаек" в домах - РИА Новости, 05.05.2023

Архангельские депутаты предложили ограничить работу "наливаек" в домах

Парламентарии Архангельской области предлагают наделить региональные власти дополнительными полномочиями, чтобы ограничивать часы работы питейных заведений... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:26

2023-05-05T12:26

2023-05-05T12:26

общество

архангельское областное собрание депутатов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области предлагают наделить региональные власти дополнительными полномочиями, чтобы ограничивать часы работы питейных заведений ("наливаек"), расположенных на первых этажах жилых домов и рядом с ними, сообщили РИА Новости в пресс-службе Архангельского областного собрания депутатов. По его словам, соответствующие изменения не предполагают установления одинаковых для всех регионов ограничений по часам работы "наливаек" в жилых домах. Как отметил автор этой инициативы, заместитель председателя областного парламента Александр Дятлов, уже действующее во многих российских регионах регулирование площади "наливаек" на первых этажах (не менее 50 квадратных метров) не в полной мере защищает права жильцов тех домов, где на первых этажах работают питейные заведения. "Учитывая, что предыдущие меры не полностью гарантируют жителям тишину и безопасность, теперь предлагается ограничить временные рамки реализации алкоголя", - пояснил Дятлов, слова которого приводятся в материалах на сайте областного собрания депутатов.

https://ria.ru/20220822/shtrafy-1811414504.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, архангельское областное собрание депутатов