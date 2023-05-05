Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления
Командир Алаудинов: у подразделений "Ахмата" достаточно боеприпасов, чтобы наступать
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что у возглавляемых им подразделений достаточное количество боеприпасов, чтобы не только обороняться от украинских войск, но и вести наступление.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что 10 мая выведет силы "Вагнера" из Артёмовска, до этого он сообщал о нехватке боеприпасов.
По мнению Алаудинова, такого, чтобы во время военных действий всего всегда хватало, не было, нет и не будет никогда.
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"Сказать, что у нас какое-то сверхъестественное количество боеприпасов, мы об этом не скажем, но достаточное для того, чтобы мы могли твердо обороняться и еще ежедневно наступать в направлении врага – я считаю, что этого достаточно… Нет повода для того, чтобы мы бросались в какую-то панику", - сказал Алаудинов.
Отвечая на вопрос ведущего, стоит ли все темы выносить в открытое пространство, он заявил, что "есть некоторые вопросы, которые современное общество, если не выносить наружу, не готово бывает что-то принять".
"Наверное, бывает такое, что (общество – ред.) не слышит, если громко не объявлять. В данном случае, честно скажу. Если вы хотите сказать о ЧВК "Вагнер" - по вопросу понимаю, о чем идет речь. Бойцы ЧВК "Вагнер" - достойные сыны нашего Отечества, как и Евгений Пригожин. Это патриоты России. Полагаю, что где-то ситуация не складывается, наверное, в каких-то вопросах. В то же самое время… Евгений – это патриот России, который будет биться до конца. Наверное, крик души - это когда ты видишь какое-то количество своих бойцов, которые погибают, получается так, что нервы не железные", - добавил командир спецназа "Ахмат".