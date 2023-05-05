https://ria.ru/20230505/akhmat-1870081876.html

Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления

Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления - РИА Новости, 05.05.2023

Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что у возглавляемых им подразделений достаточное... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T23:04

2023-05-05T23:04

2023-05-05T23:04

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донецкая народная республика

апты алаудинов

евгений пригожин

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что у возглавляемых им подразделений достаточное количество боеприпасов, чтобы не только обороняться от украинских войск, но и вести наступление. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что 10 мая выведет силы "Вагнера" из Артёмовска, до этого он сообщал о нехватке боеприпасов. По мнению Алаудинова, такого, чтобы во время военных действий всего всегда хватало, не было, нет и не будет никогда. Отвечая на вопрос ведущего, стоит ли все темы выносить в открытое пространство, он заявил, что "есть некоторые вопросы, которые современное общество, если не выносить наружу, не готово бывает что-то принять". "Наверное, бывает такое, что (общество – ред.) не слышит, если громко не объявлять. В данном случае, честно скажу. Если вы хотите сказать о ЧВК "Вагнер" - по вопросу понимаю, о чем идет речь. Бойцы ЧВК "Вагнер" - достойные сыны нашего Отечества, как и Евгений Пригожин. Это патриоты России. Полагаю, что где-то ситуация не складывается, наверное, в каких-то вопросах. В то же самое время… Евгений – это патриот России, который будет биться до конца. Наверное, крик души - это когда ты видишь какое-то количество своих бойцов, которые погибают, получается так, что нервы не железные", - добавил командир спецназа "Ахмат". Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230505/artemovsk-1870081460.html

https://ria.ru/20230505/himars-1870079204.html

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870072293.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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артемовск, россия, донецкая народная республика, апты алаудинов, евгений пригожин