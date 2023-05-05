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Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:04 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/akhmat-1870081876.html
Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления
Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления - РИА Новости, 05.05.2023
Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что у возглавляемых им подразделений достаточное... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:04
2023-05-05T23:04
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
апты алаудинов
евгений пригожин
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что у возглавляемых им подразделений достаточное количество боеприпасов, чтобы не только обороняться от украинских войск, но и вести наступление. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что 10 мая выведет силы "Вагнера" из Артёмовска, до этого он сообщал о нехватке боеприпасов. По мнению Алаудинова, такого, чтобы во время военных действий всего всегда хватало, не было, нет и не будет никогда. Отвечая на вопрос ведущего, стоит ли все темы выносить в открытое пространство, он заявил, что "есть некоторые вопросы, которые современное общество, если не выносить наружу, не готово бывает что-то принять". "Наверное, бывает такое, что (общество – ред.) не слышит, если громко не объявлять. В данном случае, честно скажу. Если вы хотите сказать о ЧВК "Вагнер" - по вопросу понимаю, о чем идет речь. Бойцы ЧВК "Вагнер" - достойные сыны нашего Отечества, как и Евгений Пригожин. Это патриоты России. Полагаю, что где-то ситуация не складывается, наверное, в каких-то вопросах. В то же самое время… Евгений – это патриот России, который будет биться до конца. Наверное, крик души - это когда ты видишь какое-то количество своих бойцов, которые погибают, получается так, что нервы не железные", - добавил командир спецназа "Ахмат". Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230505/artemovsk-1870081460.html
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артемовск
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артемовск, россия, донецкая народная республика, апты алаудинов, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Евгений Пригожин
Командир "Ахмата" заявил, что ему хватит боеприпасов для наступления

Командир Алаудинов: у подразделений "Ахмата" достаточно боеприпасов, чтобы наступать

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что у возглавляемых им подразделений достаточное количество боеприпасов, чтобы не только обороняться от украинских войск, но и вести наступление.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что 10 мая выведет силы "Вагнера" из Артёмовска, до этого он сообщал о нехватке боеприпасов.
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По мнению Алаудинова, такого, чтобы во время военных действий всего всегда хватало, не было, нет и не будет никогда.
«
"Сказать, что у нас какое-то сверхъестественное количество боеприпасов, мы об этом не скажем, но достаточное для того, чтобы мы могли твердо обороняться и еще ежедневно наступать в направлении врага – я считаю, что этого достаточно… Нет повода для того, чтобы мы бросались в какую-то панику", - сказал Алаудинов.
Отвечая на вопрос ведущего, стоит ли все темы выносить в открытое пространство, он заявил, что "есть некоторые вопросы, которые современное общество, если не выносить наружу, не готово бывает что-то принять".
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"Наверное, бывает такое, что (общество – ред.) не слышит, если громко не объявлять. В данном случае, честно скажу. Если вы хотите сказать о ЧВК "Вагнер" - по вопросу понимаю, о чем идет речь. Бойцы ЧВК "Вагнер" - достойные сыны нашего Отечества, как и Евгений Пригожин. Это патриоты России. Полагаю, что где-то ситуация не складывается, наверное, в каких-то вопросах. В то же самое время… Евгений – это патриот России, который будет биться до конца. Наверное, крик души - это когда ты видишь какое-то количество своих бойцов, которые погибают, получается так, что нервы не железные", - добавил командир спецназа "Ахмат".
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаАпты АлаудиновЕвгений Пригожин
 
 
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