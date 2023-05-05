https://ria.ru/20230505/aes-1869799429.html

Рогов предупредил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления

Рогов предупредил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления - РИА Новости, 05.05.2023

Рогов предупредил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления

Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская из-за критического повышения уровня воды в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:27

2023-05-05T00:27

2023-05-05T00:27

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днепр (город)

херсонская область

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запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская из-за критического повышения уровня воды в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов. "В случае порыва дамбы в зоне подтопления может оказаться и Запорожская АЭС", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на данный момент ситуация контролируема. "Полностью стабилизировать ситуацию позволит прекращение ВСУ обстрелов Каховской ГЭС, что находится ниже по Днепру в Херсонской области, и ее ремонт", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20230504/aes-1869598512.html

https://ria.ru/20230427/grossi-1868146645.html

днепр (город)

херсонская область

днепропетровск

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в мире, днепр (город), херсонская область , днепропетровск, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины