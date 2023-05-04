https://ria.ru/20230504/zhaparov-1869571766.html

Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль

Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль

Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ состоится, несмотря на атаку дронов на Кремль, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Эрбол... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:58

2023-05-04T09:58

2023-05-04T09:59

киргизия

садыр жапаров

россия

владимир путин

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БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ состоится, несмотря на атаку дронов на Кремль, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев. "График международных мероприятий президента не менялся", - заявил пресс-секретарь. Визит Жапарова в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

киргизия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киргизия, садыр жапаров, россия, владимир путин