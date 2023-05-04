https://ria.ru/20230504/zhaparov-1869571766.html
Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль
Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль
Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ состоится, несмотря на атаку дронов на Кремль, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Эрбол... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:58
2023-05-04T09:58
2023-05-04T09:59
киргизия
садыр жапаров
россия
владимир путин
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БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ состоится, несмотря на атаку дронов на Кремль, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев. "График международных мероприятий президента не менялся", - заявил пресс-секретарь. Визит Жапарова в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, садыр жапаров, россия, владимир путин
Киргизия, Садыр Жапаров, Россия, Владимир Путин
Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль
Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль