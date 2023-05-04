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Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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09:58 04.05.2023 (обновлено: 09:59 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/zhaparov-1869571766.html
Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль
Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль
Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ состоится, несмотря на атаку дронов на Кремль, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Эрбол... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:58
2023-05-04T09:59
киргизия
садыр жапаров
россия
владимир путин
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БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ состоится, несмотря на атаку дронов на Кремль, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев. "График международных мероприятий президента не менялся", - заявил пресс-секретарь. Визит Жапарова в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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киргизия, садыр жапаров, россия, владимир путин
Киргизия, Садыр Жапаров, Россия, Владимир Путин
Визит Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль

Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ состоится, несмотря на атаку дронов на Кремль, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.
"График международных мероприятий президента не менялся", - заявил пресс-секретарь.
Визит Жапарова в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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КиргизияСадыр ЖапаровРоссияВладимир Путин
 
 
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