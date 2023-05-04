Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии: украинское зерно вместо Африки оказалось в Европе и разрушило рынок
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Ситуация такова: был вполне ясный договор и вполне четкая поставленная Европой цель, что Европа способствует экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, где эти продукты ждут, где они критически важны. А получилось что? После того как запустили так называемые "коридоры солидарности", украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались. То есть практически вместо снабжения Африки разрушили центральноевропейских производителей и аграриев", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Видеообращение транслировалось в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
"Так что выяснилось, что на Брюссель нельзя рассчитывать в таких критических вопросах", - подчеркнул Сийярто.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.