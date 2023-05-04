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Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии - РИА Новости, 04.05.2023
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14:16 04.05.2023 (обновлено: 18:41 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/zerno-1869666022.html
Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии
Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии - РИА Новости, 04.05.2023
Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии
Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок, заявил РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:16
2023-05-04T18:41
венгрия
украина
африка
экономика
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Ситуация такова: был вполне ясный договор и вполне четкая поставленная Европой цель, что Европа способствует экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, где эти продукты ждут, где они критически важны. А получилось что? После того как запустили так называемые "коридоры солидарности", украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались. То есть практически вместо снабжения Африки разрушили центральноевропейских производителей и аграриев", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Видеообращение транслировалось в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть)."Так что выяснилось, что на Брюссель нельзя рассчитывать в таких критических вопросах", - подчеркнул Сийярто. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869630883.html
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венгрия, украина, африка, экономика
Венгрия, Украина, Африка, Экономика
Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии: украинское зерно вместо Африки оказалось в Европе и разрушило рынок

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Ситуация такова: был вполне ясный договор и вполне четкая поставленная Европой цель, что Европа способствует экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, где эти продукты ждут, где они критически важны. А получилось что? После того как запустили так называемые "коридоры солидарности", украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались. То есть практически вместо снабжения Африки разрушили центральноевропейских производителей и аграриев", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Видеообращение транслировалось в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
"Так что выяснилось, что на Брюссель нельзя рассчитывать в таких критических вопросах", - подчеркнул Сийярто.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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