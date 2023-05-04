https://ria.ru/20230504/zerno-1869666022.html

Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии

Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии - РИА Новости, 04.05.2023

Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии

Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок, заявил РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:16

2023-05-04T14:16

2023-05-04T18:41

венгрия

украина

африка

экономика

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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Ситуация такова: был вполне ясный договор и вполне четкая поставленная Европой цель, что Европа способствует экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, где эти продукты ждут, где они критически важны. А получилось что? После того как запустили так называемые "коридоры солидарности", украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались. То есть практически вместо снабжения Африки разрушили центральноевропейских производителей и аграриев", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Видеообращение транслировалось в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть)."Так что выяснилось, что на Брюссель нельзя рассчитывать в таких критических вопросах", - подчеркнул Сийярто. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869630883.html

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украина

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, украина, африка, экономика