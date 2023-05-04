https://ria.ru/20230504/zemletryaseniya-1869538419.html

В Камчатском крае произошли два землетрясения

В Камчатском крае произошли два землетрясения - РИА Новости, 04.05.2023

В Камчатском крае произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли в четверг в Камчатском крае, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T01:43

2023-05-04T01:43

2023-05-04T01:43

камчатский край

происшествия

тихий океан

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли в четверг в Камчатском крае, сообщает региональное управление МЧС. Первое (ощущаемое) землетрясение произошло на глубине 18 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 122 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. На территории краевой столицы ощущались подземные толчки силой до трёх баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Второе (неощущаемое) землетрясение произошло на глубине трех километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

https://ria.ru/20230503/zemletryasenie-1869397712.html

камчатский край

тихий океан

петропавловск-камчатский

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камчатский край, происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук