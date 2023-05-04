Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль
Американский разведчик Риттер: Зеленского ждет гибель после атаки беспилотников на Кремль
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского скоро не станет после атаки на Кремль с помощью БПЛА, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
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"Если бы по Белому дому нанесли удар с помощью беспилотника, то ответственные за это точно не были бы оставлены в живых. Без вариантов", — указал эксперт.
Он утверждает, что после такой безответственной и опасной для украинского лидера провокации будут последствия.
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"Он будущий мертвец. Наслаждайтесь его видеовыступлениями, пока можете, потому что очень скоро он их делать не будет", — подытожил разведчик.
По информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.