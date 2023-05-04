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Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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12:02 04.05.2023 (обновлено: 21:56 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869614642.html
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль
Президента Украины Владимира Зеленского скоро не станет после атаки на Кремль с помощью БПЛА, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:02
2023-05-04T21:56
в мире
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского скоро не станет после атаки на Кремль с помощью БПЛА, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Он утверждает, что после такой безответственной и опасной для украинского лидера провокации будут последствия.По информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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в мире, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, украина
В мире, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Украина
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль

Американский разведчик Риттер: Зеленского ждет гибель после атаки беспилотников на Кремль

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского скоро не станет после атаки на Кремль с помощью БПЛА, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«

"Если бы по Белому дому нанесли удар с помощью беспилотника, то ответственные за это точно не были бы оставлены в живых. Без вариантов", — указал эксперт.

Он утверждает, что после такой безответственной и опасной для украинского лидера провокации будут последствия.
«

"Он будущий мертвец. Наслаждайтесь его видеовыступлениями, пока можете, потому что очень скоро он их делать не будет", — подытожил разведчик.

По информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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В миреВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинУкраина
 
 
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