https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869614642.html

Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль

Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского после атаки на Кремль

Президента Украины Владимира Зеленского скоро не станет после атаки на Кремль с помощью БПЛА, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:02

2023-05-04T12:02

2023-05-04T21:56

в мире

владимир зеленский

скотт риттер

владимир путин

украина

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского скоро не станет после атаки на Кремль с помощью БПЛА, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Он утверждает, что после такой безответственной и опасной для украинского лидера провокации будут последствия.По информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.

https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869568709.html

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