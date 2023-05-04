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Экс-аналитик ЦРУ предупредил Киев об ужасных последствиях атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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09:45 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869568709.html
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Киев об ужасных последствиях атаки на Кремль
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Киев об ужасных последствиях атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Киев об ужасных последствиях атаки на Кремль
Президент Украины Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью БПЛА, поскольку это объединит Россию и приведет к серьезным... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:45
2023-05-04T09:45
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью БПЛА, поскольку это объединит Россию и приведет к серьезным последствиям для Киева, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Джонсон утверждает, что украинская атака на Кремль будет иметь серьезные последствия для Киева, поскольку российское общество полностью объединится против общего врага, подобно тому, как американцы объединились после терактов 11 сентября.По его мнению, этим нападением президент Украины Владимир Зеленский попытался эскалировать конфликт, намереваясь спровоцировать Россию на ответ, который как-то привел бы к прямому участию НАТО и США в конфликте, но это действие, безусловно, обернется против Киева, поскольку Вашингтон определенно не знал о планах Украины относительно этой атаки.
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Киев об ужасных последствиях атаки на Кремль

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского ждут серьезные последствия после атаки на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью БПЛА, поскольку это объединит Россию и приведет к серьезным последствиям для Киева, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Последний раз нечто подобное совершили нацисты, и Советский Союз смог их остановить. <...> Украинцы совершили ужасную ошибку, организовав эту атаку", — отметил эксперт.

Джонсон утверждает, что украинская атака на Кремль будет иметь серьезные последствия для Киева, поскольку российское общество полностью объединится против общего врага, подобно тому, как американцы объединились после терактов 11 сентября.
«

"Нельзя напасть на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа", — заявил аналитик.

По его мнению, этим нападением президент Украины Владимир Зеленский попытался эскалировать конфликт, намереваясь спровоцировать Россию на ответ, который как-то привел бы к прямому участию НАТО и США в конфликте, но это действие, безусловно, обернется против Киева, поскольку Вашингтон определенно не знал о планах Украины относительно этой атаки.
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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