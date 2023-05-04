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Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III - РИА Новости, 04.05.2023
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18:47 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zelenskaya-1869754728.html
Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III
Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III - РИА Новости, 04.05.2023
Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III
Жена Владимира Зеленского Елена прибыла в Лондон, где посетит церемонию коронации британского монарха Карла III, которая пройдет в субботу 6 мая, сообщил в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:47
2023-05-04T18:47
в мире
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карл iii
елена зеленская
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена прибыла в Лондон, где посетит церемонию коронации британского монарха Карла III, которая пройдет в субботу 6 мая, сообщил в четверг телеканал Sky News. Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек. "Жена президента Зеленского находится здесь (в Лондоне – ред.) для коронации, которая пройдёт на этих выходных", - сказала ведущая телеканала в прямом эфире. В четверг Елена Зеленская прибыла в резиденцию британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его супругой Акшатой Мурти. Там они проведут разговор, после чего вместе посетят библиотеку в центре Лондона, передаёт Sky News. Сам Владимир Зеленский находится в четверг с визитом в Нидерландах. Там он провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой. Голландский журналист Менно Сварт заявил, что из Нидерландов Зеленский отправится в польский Жешув, а оттуда сядет на поезд в Киев. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
https://ria.ru/20230414/zelenskaya-1865384806.html
https://ria.ru/20230318/zelenskaya-1858744820.html
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в мире, лондон, карл iii, елена зеленская, украина, великобритания, владимир зеленский
В мире, Лондон, Карл III, Елена Зеленская, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский
Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III

Елена Зеленская прибыла в Лондон, где посетит коронацию британского монарха Карла III

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена прибыла в Лондон, где посетит церемонию коронации британского монарха Карла III, которая пройдет в субботу 6 мая, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек.
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"Жена президента Зеленского находится здесь (в Лондоне – ред.) для коронации, которая пройдёт на этих выходных", - сказала ведущая телеканала в прямом эфире.
В четверг Елена Зеленская прибыла в резиденцию британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его супругой Акшатой Мурти. Там они проведут разговор, после чего вместе посетят библиотеку в центре Лондона, передаёт Sky News.
Сам Владимир Зеленский находится в четверг с визитом в Нидерландах. Там он провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой. Голландский журналист Менно Сварт заявил, что из Нидерландов Зеленский отправится в польский Жешув, а оттуда сядет на поезд в Киев.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
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