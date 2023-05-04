https://ria.ru/20230504/zelenskaya-1869754728.html

Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III

Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III - РИА Новости, 04.05.2023

Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III

Жена Владимира Зеленского Елена прибыла в Лондон, где посетит церемонию коронации британского монарха Карла III, которая пройдет в субботу 6 мая, сообщил в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:47

2023-05-04T18:47

2023-05-04T18:47

в мире

лондон

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена прибыла в Лондон, где посетит церемонию коронации британского монарха Карла III, которая пройдет в субботу 6 мая, сообщил в четверг телеканал Sky News. Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек. "Жена президента Зеленского находится здесь (в Лондоне – ред.) для коронации, которая пройдёт на этих выходных", - сказала ведущая телеканала в прямом эфире. В четверг Елена Зеленская прибыла в резиденцию британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его супругой Акшатой Мурти. Там они проведут разговор, после чего вместе посетят библиотеку в центре Лондона, передаёт Sky News. Сам Владимир Зеленский находится в четверг с визитом в Нидерландах. Там он провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой. Голландский журналист Менно Сварт заявил, что из Нидерландов Зеленский отправится в польский Жешув, а оттуда сядет на поезд в Киев. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.

https://ria.ru/20230414/zelenskaya-1865384806.html

https://ria.ru/20230318/zelenskaya-1858744820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лондон, карл iii, елена зеленская, украина, великобритания, владимир зеленский