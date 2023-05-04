Жена Зеленского прибыла в Лондон на коронацию Карла III
Елена Зеленская прибыла в Лондон, где посетит коронацию британского монарха Карла III
© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена прибыла в Лондон, где посетит церемонию коронации британского монарха Карла III, которая пройдет в субботу 6 мая, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек.
"Жена президента Зеленского находится здесь (в Лондоне – ред.) для коронации, которая пройдёт на этих выходных", - сказала ведущая телеканала в прямом эфире.
В четверг Елена Зеленская прибыла в резиденцию британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его супругой Акшатой Мурти. Там они проведут разговор, после чего вместе посетят библиотеку в центре Лондона, передаёт Sky News.
Сам Владимир Зеленский находится в четверг с визитом в Нидерландах. Там он провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой. Голландский журналист Менно Сварт заявил, что из Нидерландов Зеленский отправится в польский Жешув, а оттуда сядет на поезд в Киев.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.