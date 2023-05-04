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На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой - РИА Новости, 04.05.2023
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Шоубиз
 
19:19 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869754156.html
На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой
На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой - РИА Новости, 04.05.2023
На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой
В подмосковном Щелково на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым журналисты заметили двойника певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:19
2023-05-04T19:19
шоубиз
вячеслав зайцев
алла пугачева
умер вячеслав зайцев
щелково
москва
знаменитости
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В подмосковном Щелково на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым журналисты заметили двойника певицы Аллы Пугачевой. Женщина с рыжими волосами, одетая в черное, очень напоминала певицу Аллу Пугачевой. Это отметили присутствующие на церемонии люди, а позже и пользователи Сети, когда снимки просочились в интернет. Пока неизвестно, приходится ли кем-то незнакомка кутюрье. Ранее стало известно, что настоящая Пугачева прилетела в Москву на несколько дней. Многие ожидали, что она придет на похороны Вячеслава Зайцева, с которым дружили много лет. Однако певицы не было среди знаменитостей, которые пришли с ним проститься.Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.
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щелково
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Шоубиз, Вячеслав Зайцев, Алла Пугачева, Умер Вячеслав Зайцев, Щелково, Москва, Знаменитости
На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой

На похоронах модельера Вячеслава Зайцева в Москве заметили двойника певицы Аллы Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В подмосковном Щелково на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым журналисты заметили двойника певицы Аллы Пугачевой.
© АГН "Москва" / Александр АвиловПрощание с модельером Вячеславом Зайцевым на Жегаловском кладбище
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым на Жегаловском кладбище - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым на Жегаловском кладбище
Женщина с рыжими волосами, одетая в черное, очень напоминала певицу Аллу Пугачевой. Это отметили присутствующие на церемонии люди, а позже и пользователи Сети, когда снимки просочились в интернет.
Пока неизвестно, приходится ли кем-то незнакомка кутюрье.
Ранее стало известно, что настоящая Пугачева прилетела в Москву на несколько дней. Многие ожидали, что она придет на похороны Вячеслава Зайцева, с которым дружили много лет. Однако певицы не было среди знаменитостей, которые пришли с ним проститься.
Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Никто не заменит": знаменитости простились с Вячеславом Зайцевым
Вчера, 13:47
 
ШоубизВячеслав ЗайцевАлла ПугачеваУмер Вячеслав ЗайцевЩелковоМоскваЗнаменитости
 
 
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