https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869754156.html

На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой

На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой - РИА Новости, 04.05.2023

На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой

В подмосковном Щелково на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым журналисты заметили двойника певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:19

2023-05-04T19:19

2023-05-04T19:19

шоубиз

вячеслав зайцев

алла пугачева

умер вячеслав зайцев

щелково

москва

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В подмосковном Щелково на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым журналисты заметили двойника певицы Аллы Пугачевой. Женщина с рыжими волосами, одетая в черное, очень напоминала певицу Аллу Пугачевой. Это отметили присутствующие на церемонии люди, а позже и пользователи Сети, когда снимки просочились в интернет. Пока неизвестно, приходится ли кем-то незнакомка кутюрье. Ранее стало известно, что настоящая Пугачева прилетела в Москву на несколько дней. Многие ожидали, что она придет на похороны Вячеслава Зайцева, с которым дружили много лет. Однако певицы не было среди знаменитостей, которые пришли с ним проститься.Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.

https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869635848.html

щелково

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Александра Липатова

вячеслав зайцев, алла пугачева, умер вячеслав зайцев, щелково, москва, знаменитости