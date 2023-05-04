https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869607838.html

В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым

В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым - РИА Новости, 04.05.2023

В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым

Началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:46

2023-05-04T11:46

2023-05-04T12:35

московская область (подмосковье)

вячеслав зайцев

умер вячеслав зайцев

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ЩЕЛКОВО (Московская область), 4 мая - РИА Новости. Началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково, передает корреспондент РИА Новости.Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни.Проститься с мэтром, в частности, приехали певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин."Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава – это величина мировая", - сказала Бабкина.Разбродин поделился воспоминаниями о модельере. "В моем восприятии остался, как про него говорили, солнечным зайчиком, человеком, который умел дружить, никому никогда ни в чем не отказывал… Все проекты, которые мы союзные делали для развития легкой промышленности… он всегда поддерживал, искренне старался участвовать", - рассказал Разбродин.После церемонии прощания модельера похоронят на Жегаловском кладбище.Вячеслав Зайцев – модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.

https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html

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Влада Копылова

московская область (подмосковье), вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев