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В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым - РИА Новости, 04.05.2023
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11:46 04.05.2023 (обновлено: 12:35 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869607838.html
В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым
В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым - РИА Новости, 04.05.2023
В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым
Началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:46
2023-05-04T12:35
московская область (подмосковье)
вячеслав зайцев
умер вячеслав зайцев
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ЩЕЛКОВО (Московская область), 4 мая - РИА Новости. Началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково, передает корреспондент РИА Новости.Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни.Проститься с мэтром, в частности, приехали певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин."Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава – это величина мировая", - сказала Бабкина.Разбродин поделился воспоминаниями о модельере. "В моем восприятии остался, как про него говорили, солнечным зайчиком, человеком, который умел дружить, никому никогда ни в чем не отказывал… Все проекты, которые мы союзные делали для развития легкой промышленности… он всегда поддерживал, искренне старался участвовать", - рассказал Разбродин.После церемонии прощания модельера похоронят на Жегаловском кладбище.Вячеслав Зайцев – модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.
https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html
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московская область (подмосковье), вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев
Московская область (Подмосковье), Вячеслав Зайцев, Умер Вячеслав Зайцев
В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым

В подмосковном Щелково началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрощание с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Читать ria.ru в
ЩЕЛКОВО (Московская область), 4 мая - РИА Новости. Началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково, передает корреспондент РИА Новости.
Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни.
Проститься с мэтром, в частности, приехали певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
"Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава – это величина мировая", - сказала Бабкина.
Умер Вячеслав Зайцев: творческий путь "Красного Диора"
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанк

Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.

Художник-модельер Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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1 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанк

Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.

Художественный руководитель Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев в экспериментальном цехе пошива одежды

Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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2 из 11
© РИА Новости / Петрухин | Перейти в медиабанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад". Московский театр "Современник".
Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем Вишневый сад. Московский театр Современник
Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад". Московский театр "Современник".
© РИА Новости / Петрухин
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".

Художник-модельер Вячеслав Зайцев

Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".

© РИА Новости / Александр Макаров
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4 из 11
© РИА Новости / Сергей Величинский | Перейти в медиабанк

После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.

На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.

Французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев

После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.

На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.

© РИА Новости / Сергей Величинский
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5 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".

Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити

Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 11
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.

На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.

Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре Новая опера на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера

В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.

На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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7 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.

На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.

Модельер Вячеслав Зайцев во время презентации своей книги Мода. Мой дом

Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.

На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Дизайнер Валентин Юдашкин и модельер Вячеслав Зайцев на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 10 марта 2018

Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.

Модельер Вячеслав Зайцев на вручении премии Человек года по версии журнала GQ

В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 11
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.

Модельер Вячеслав Зайцев во время показа одежды из своей новой коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
11 из 11

Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
1 из 11

Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
2 из 11
Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад". Московский театр "Современник".
© РИА Новости / Петрухин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
4 из 11

После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.

На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.

© РИА Новости / Сергей Величинский
Перейти в медиабанк
5 из 11

Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 11

В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.

На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.

На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 11

В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
11 из 11
Разбродин поделился воспоминаниями о модельере. "В моем восприятии остался, как про него говорили, солнечным зайчиком, человеком, который умел дружить, никому никогда ни в чем не отказывал… Все проекты, которые мы союзные делали для развития легкой промышленности… он всегда поддерживал, искренне старался участвовать", - рассказал Разбродин.
После церемонии прощания модельера похоронят на Жегаловском кладбище.
Вячеслав Зайцев – модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
3 мая, 15:44
 
Московская область (Подмосковье)Вячеслав ЗайцевУмер Вячеслав Зайцев
 
 
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