В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым

В подмосковном Щелково началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым
Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.
Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.
Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.
Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.
Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".
Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".
После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.
На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.
После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.
На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.
Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".
Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".
В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.
На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.
В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.
На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.
Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.
На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.
Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.
На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.
Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.
В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.
Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.
Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.
Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.
Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.
Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".
После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.
На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.
Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".
В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.
На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.
Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.
На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.
Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.
Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.