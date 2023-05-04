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Новошахтинский завод нефтепродуктов, где упал беспилотник, работает штатно - РИА Новости, 04.05.2023
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08:34 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/zavod-1869555703.html
Новошахтинский завод нефтепродуктов, где упал беспилотник, работает штатно
Новошахтинский завод нефтепродуктов, где упал беспилотник, работает штатно - РИА Новости, 04.05.2023
Новошахтинский завод нефтепродуктов, где упал беспилотник, работает штатно
Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, где ночью упал беспилотник, работает в штатном режиме, заявила журналистам пресс-секретарь губернатора РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:34
2023-05-04T08:34
происшествия
краснодарский край
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, где ночью упал беспилотник, работает в штатном режиме, заявила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ночью беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Жертв и пострадавших нет. "Завод работает штатно после инцидента", - сказала Четвертакоаа. Это был уже второй за ночь и третий за двое суток инцидент на нефтебазах в России. В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар потушили к концу дня. А в ночь на четверг резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров. Этот пожар также был ликвидирован.
https://ria.ru/20230504/yakutsk-1869547171.html
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происшествия, краснодарский край, василий голубев
Происшествия, Краснодарский край, Василий Голубев
Новошахтинский завод нефтепродуктов, где упал беспилотник, работает штатно

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, где упал дрон, работает штатно

© Фото : предоставлено министерством внутренней и информационной политики Ростовской областиНовошахтинский завод нефтепродуктов
Новошахтинский завод нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : предоставлено министерством внутренней и информационной политики Ростовской области
Новошахтинский завод нефтепродуктов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, где ночью упал беспилотник, работает в штатном режиме, заявила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ночью беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Жертв и пострадавших нет.
"Завод работает штатно после инцидента", - сказала Четвертакоаа.
Это был уже второй за ночь и третий за двое суток инцидент на нефтебазах в России. В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар потушили к концу дня. А в ночь на четверг резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров. Этот пожар также был ликвидирован.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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ПроисшествияКраснодарский крайВасилий Голубев
 
 
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