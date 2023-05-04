https://ria.ru/20230504/zavod-1869555703.html

Новошахтинский завод нефтепродуктов, где упал беспилотник, работает штатно

Новошахтинский завод нефтепродуктов, где упал беспилотник, работает штатно - РИА Новости, 04.05.2023

Новошахтинский завод нефтепродуктов, где упал беспилотник, работает штатно

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, где ночью упал беспилотник, работает в штатном режиме, заявила журналистам пресс-секретарь губернатора РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:34

2023-05-04T08:34

2023-05-04T08:34

происшествия

краснодарский край

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, где ночью упал беспилотник, работает в штатном режиме, заявила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ночью беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Жертв и пострадавших нет. "Завод работает штатно после инцидента", - сказала Четвертакоаа. Это был уже второй за ночь и третий за двое суток инцидент на нефтебазах в России. В ночь на среду в Таманском сельском поселении загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров. Причиной возгорания, по данными источника РИА Новости, стало падение беспилотника, пожар потушили к концу дня. А в ночь на четверг резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров. Этот пожар также был ликвидирован.

https://ria.ru/20230504/yakutsk-1869547171.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, василий голубев