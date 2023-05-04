https://ria.ru/20230504/zapad-1869638590.html
Орбан опасается новых военных конфликтов из-за потерь позиций Западом
Орбан опасается новых военных конфликтов из-за потерь позиций Западом - РИА Новости, 04.05.2023
Орбан опасается новых военных конфликтов из-за потерь позиций Западом
Запад постепенно теряет позиции в экономике и демографии, оставаясь конкурентоспособным только в размере военной мощи, что в будущем приведет к военным... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:15
2023-05-04T13:15
2023-05-04T16:22
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Запад постепенно теряет позиции в экономике и демографии, оставаясь конкурентоспособным только в размере военной мощи, что в будущем приведет к военным конфликтам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что 30 лет назад на Западный мир приходилось более 60% мирового производства, в то время как сейчас около 40%, а 80% необходимого энергосырья добывается не в западных странах. "В сфере демографии наши дела тоже плохи. Население Земли растет, а Запада - сокращается. Заселение и миграция лишь прикрывают, а не решают проблему. Только в военной мощи мы первые. На первый взгляд, это хорошая новость. А на второй взгляд очевидно, что если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам. Это сейчас и происходит", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий в Будапеште. Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865006453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО
Орбан опасается новых военных конфликтов из-за потерь позиций Западом
Премьер Венгрии Орбан: конфликты неизбежны, если Запад продолжит наращивать военную мощь