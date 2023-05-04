https://ria.ru/20230504/yakutsk-1869547171.html

В МЧС уточнили причину пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске

В МЧС уточнили причину пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске - РИА Новости, 04.05.2023

В МЧС уточнили причину пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске

Причиной пожара в спорткомплексе "Олимпиец" в Усть-Илимске стало короткое замыкание, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T05:43

2023-05-04T05:43

2023-05-04T07:01

якутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

усть-илимск

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Причиной пожара в спорткомплексе "Олимпиец" в Усть-Илимске стало короткое замыкание, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Пожар в спорткомплексе произошел в среду. В здании находится городской бассейн, который был на ремонте. Возгорание кровли ликвидировали на площади 700 квадратных метров. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС установили причину возгорания."Пожар мог произойти из-за короткого замыкания: временная проводка была проложена с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.В администрации Усть-Илимска создан оперштаб по ликвидации последствий пожара.

https://ria.ru/20230504/pozhar-1869546038.html

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якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, усть-илимск, иркутская область