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В МЧС уточнили причину пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске
В МЧС уточнили причину пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске - РИА Новости, 04.05.2023
В МЧС уточнили причину пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске
Причиной пожара в спорткомплексе "Олимпиец" в Усть-Илимске стало короткое замыкание, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:43
2023-05-04T05:43
2023-05-04T07:01
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
усть-илимск
иркутская область
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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Причиной пожара в спорткомплексе "Олимпиец" в Усть-Илимске стало короткое замыкание, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Пожар в спорткомплексе произошел в среду. В здании находится городской бассейн, который был на ремонте. Возгорание кровли ликвидировали на площади 700 квадратных метров. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС установили причину возгорания."Пожар мог произойти из-за короткого замыкания: временная проводка была проложена с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.В администрации Усть-Илимска создан оперштаб по ликвидации последствий пожара.
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якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, усть-илимск, иркутская область
Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область
В МЧС уточнили причину пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске
МЧС: причиной пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске стало короткое замыкание