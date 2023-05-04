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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:28
2023-05-04T20:28
2023-05-04T22:00
специальная военная операция на украине
киевская область
киев
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "ТСН". Ранее в столице и области объявили воздушную тревогу.Киевская городская администрация, комментируя происходящее в своем телеграм-канале, упомянула о работе ПВО. Как сообщило агентство "Укринформ", в столице также слышны звуки стрельбы.Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах города. По его словам, в Соломенском районе горит четырехэтажное нежилое здание, в Печерском районе повреждений нет. По предварительной информации, никто не пострадал.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
https://ria.ru/20230504/trevoga-1869603382.html
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киевская область, киев, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинский телеканал "ТСН" сообщил о взрывах в Киеве