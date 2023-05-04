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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе
Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:14
2023-05-04T03:14
2023-05-04T10:59
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщают украинские СМИ.По данным издания "Страна.ua", в Киеве после взрыва работает ПВО.Издание "Думская" сообщает о нескольких взрывах в Одессе, там также работает ПВО. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Ранее воздушная тревога также была в Киеве и Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины.
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РИА Новости
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киев, одесса, страна.ua, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Одесса, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе
В Киеве и Одессе в ночь на 4 мая прогремела серия взрывов, работают системы ПВО ВСУ