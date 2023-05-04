https://ria.ru/20230504/vzryvy-1869542728.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе

Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:14

2023-05-04T03:14

2023-05-04T10:59

специальная военная операция на украине

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одесса

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщают украинские СМИ.По данным издания "Страна.ua", в Киеве после взрыва работает ПВО.Издание "Думская" сообщает о нескольких взрывах в Одессе, там также работает ПВО. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Ранее воздушная тревога также была в Киеве и Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины.

https://ria.ru/20230502/vzryvy-1869289977.html

киев

одесса

украина

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киев, одесса, страна.ua, вооруженные силы рф, украина, в мире