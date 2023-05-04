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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 04.05.2023 (обновлено: 10:59 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/vzryvy-1869542728.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе
Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:14
2023-05-04T10:59
специальная военная операция на украине
киев
одесса
страна.ua
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщают украинские СМИ.По данным издания "Страна.ua", в Киеве после взрыва работает ПВО.Издание "Думская" сообщает о нескольких взрывах в Одессе, там также работает ПВО. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Ранее воздушная тревога также была в Киеве и Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины.
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киев, одесса, страна.ua, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Одесса, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Одессе

В Киеве и Одессе в ночь на 4 мая прогремела серия взрывов, работают системы ПВО ВСУ

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщают украинские СМИ.
По данным издания "Страна.ua", в Киеве после взрыва работает ПВО.
Издание "Думская" сообщает о нескольких взрывах в Одессе, там также работает ПВО.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее воздушная тревога также была в Киеве и Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
2 мая, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевОдессаСтрана.uaВооруженные силы РФУкраинаВ мире
 
 
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