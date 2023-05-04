https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869551410.html
Опрос ВЦИОМ показал, с чем у россиян связан День Победы
Опрос ВЦИОМ показал, с чем у россиян связан День Победы - РИА Новости, 04.05.2023
Опрос ВЦИОМ показал, с чем у россиян связан День Победы
День Победы у большинства россиян ассоциируется с военным парадом, Георгиевской лентой и акцией "Бессмертный полк", следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:28
2023-05-04T07:28
2023-05-04T07:43
общество
россия
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867533856_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_460fd243b8437b17941cf753c0ea6c39.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. День Победы у большинства россиян ассоциируется с военным парадом, Георгиевской лентой и акцией "Бессмертный полк", следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. На вопрос, что из перечисленного чаще всего ассоциируется с Днем Победы, 63% респондентов выбрали военный парад, 58% - Георгиевскую ленточку, 54% - акцию "Бессмертный полк", 45% - Вечный огонь, 43% - вариант ответа о музыке и песнях военных лет. Также для 38% граждан День Победы ассоциируется с торжественным салютом, для 33% - со знаменем Победы, для 31% - с орденами и медалями, 31% - с красными гвоздиками, 22% - с фронтовой кашей, 15% - с наркомовскими 100 грамм. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230504/rozenbaum-1869551073.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867533856_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_6ce2ed7d516251f5d728f02f9409f3e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом
Опрос ВЦИОМ показал, с чем у россиян связан День Победы
ВЦИОМ: День Победы у россиян связан с парадом и Георгиевской ленточкой
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. День Победы у большинства россиян ассоциируется с военным парадом, Георгиевской лентой и акцией "Бессмертный полк", следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
На вопрос, что из перечисленного чаще всего ассоциируется с Днем Победы, 63% респондентов выбрали военный парад, 58% - Георгиевскую ленточку, 54% - акцию "Бессмертный полк", 45% - Вечный огонь, 43% - вариант ответа о музыке и песнях военных лет.
Также для 38% граждан День Победы ассоциируется с торжественным салютом, для 33% - со знаменем Победы, для 31% - с орденами и медалями, 31% - с красными гвоздиками, 22% - с фронтовой кашей, 15% - с наркомовскими 100 грамм.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 23 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Розенбаум назвал День Победы своим любимым праздником