https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869551410.html

Опрос ВЦИОМ показал, с чем у россиян связан День Победы

Опрос ВЦИОМ показал, с чем у россиян связан День Победы - РИА Новости, 04.05.2023

Опрос ВЦИОМ показал, с чем у россиян связан День Победы

День Победы у большинства россиян ассоциируется с военным парадом, Георгиевской лентой и акцией "Бессмертный полк", следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:28

2023-05-04T07:28

2023-05-04T07:43

общество

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. День Победы у большинства россиян ассоциируется с военным парадом, Георгиевской лентой и акцией "Бессмертный полк", следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. На вопрос, что из перечисленного чаще всего ассоциируется с Днем Победы, 63% респондентов выбрали военный парад, 58% - Георгиевскую ленточку, 54% - акцию "Бессмертный полк", 45% - Вечный огонь, 43% - вариант ответа о музыке и песнях военных лет. Также для 38% граждан День Победы ассоциируется с торжественным салютом, для 33% - со знаменем Победы, для 31% - с орденами и медалями, 31% - с красными гвоздиками, 22% - с фронтовой кашей, 15% - с наркомовскими 100 грамм. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230504/rozenbaum-1869551073.html

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общество, россия, вциом