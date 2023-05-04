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ВЦИОМ: День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян - РИА Новости, 04.05.2023
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06:20 04.05.2023 (обновлено: 06:21 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869548760.html
ВЦИОМ: День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян
ВЦИОМ: День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян - РИА Новости, 04.05.2023
ВЦИОМ: День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян
День Победы - самый важный праздник для 65% россиян, при этом в 2014 году таковым праздником для граждан был Новый год, 69% против 53%, следует из результатов... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:20
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россия
вциом
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. День Победы - самый важный праздник для 65% россиян, при этом в 2014 году таковым праздником для граждан был Новый год, 69% против 53%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. На вопрос, какие праздники для вас самые важные, 65% респондентов назвали День Победы, 58% - Новый год, 29% - Пасху, 22% - Международный женский день, 20% - Рождество, 17% - День защитника Отечества. При этом День Победы остается главным праздником россиян с 2018 года, до этого россияне таковым называли Новый год. Например, в 2014 году на аналогичный вопрос Новый год назвали 69% россиян, когда как День Победы был самым важным для 53% граждан. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 9 апреля 2023 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
ВЦИОМ: День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян

ВЦИОМ: для 65 процентов россиян День Победы является самым важным праздником

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде в День Победы
Парадный расчет военнослужащих на военном параде в День Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Парадный расчет военнослужащих на военном параде в День Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. День Победы - самый важный праздник для 65% россиян, при этом в 2014 году таковым праздником для граждан был Новый год, 69% против 53%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
На вопрос, какие праздники для вас самые важные, 65% респондентов назвали День Победы, 58% - Новый год, 29% - Пасху, 22% - Международный женский день, 20% - Рождество, 17% - День защитника Отечества.
При этом День Победы остается главным праздником россиян с 2018 года, до этого россияне таковым называли Новый год. Например, в 2014 году на аналогичный вопрос Новый год назвали 69% россиян, когда как День Победы был самым важным для 53% граждан.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 9 апреля 2023 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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