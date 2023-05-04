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Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки - РИА Новости, 04.05.2023
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20:38 04.05.2023 (обновлено: 21:50 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/vodokhranilische-1869781387.html
Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки
Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки - РИА Новости, 04.05.2023
Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:38
2023-05-04T21:50
днепр (город)
днепропетровск
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
каховская гэс
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, эти населенные пункты защищает от подтопления дамба, на которую сейчас вода оказывает большое давление."Эту дамбу может прорвать, и тогда в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей населенных пунктов, расположенных в районе водохранилища", — подчеркнул Рогов. Причин повышения воды в водохранилище несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Украины.Рогов добавил, что Каховская ГЭС частично повреждена и требует ремонтных работ.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20230324/krym-1860257435.html
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днепр (город), днепропетровск, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, каховская гэс
Днепр (город), Днепропетровск, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Каховская ГЭС, Специальная военная операция на Украине
Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище
Вид на Каховское водохранилище - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Вид на Каховское водохранилище. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«

"Уровень воды в водохранилище с момента антирекорда, который был зимой, поднялся до критической отметки. На смену антирекорду пришел рекорд. Вода поднялась на 17 метров, и на два с половиной метра выше нормы, в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра", — заявил собеседник агентства.

По его словам, эти населенные пункты защищает от подтопления дамба, на которую сейчас вода оказывает большое давление.
"Эту дамбу может прорвать, и тогда в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей населенных пунктов, расположенных в районе водохранилища", — подчеркнул Рогов.
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Причин повышения воды в водохранилище несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Украины.
Рогов добавил, что Каховская ГЭС частично повреждена и требует ремонтных работ.
Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)ДнепропетровскЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныКаховская ГЭС
 
 
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