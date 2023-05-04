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Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы
Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы - РИА Новости, 04.05.2023
Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы
Страны Персидского залива рассматривают возможность создания единого визового пространства, аналогичного Шенгенской зоне, сообщает Arabian Business. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:22
2023-05-04T18:22
2023-05-04T18:22
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Страны Персидского залива рассматривают возможность создания единого визового пространства, аналогичного Шенгенской зоне, сообщает Arabian Business.Эту инициативу на выставке Arabian Travel Market, стартовавшей на этой неделе в Дубае, обсудили представители Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)."Доступность поездок по странам Персидского залива позитивно скажется на развитии туристической отрасли, а путешественнику не придется сталкиваться с ограничениями при пересечении границ", — отметил директор Управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин.Россиян нововведение коснется в меньшей степени — в большинстве стран действует безвиз. Так, в ОАЭ виза не нужна на срок до 90 дней, в Катар – до 30 дней, в Оман – до 14 дней, в Бахрейне штамп на 14 дней ставится по прибытии за 15 долларов. В Саудовскую Аравию нужна е-виза. Разрешение на въезд в Кувейт можно получить только в посольстве в Москве.
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новости - туризм, саудовская аравия, персидский залив, бахрейн, шенгенская зона, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Саудовская Аравия, Персидский залив, Бахрейн, Шенгенская зона, Туризм
Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы
Страны Персидского залива хотят создать аналог шенгенской визы