https://ria.ru/20230504/viza-1869746860.html

Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы

Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы - РИА Новости, 04.05.2023

Страны Персидского залива обсуждают возможность единой туристической визы

Страны Персидского залива рассматривают возможность создания единого визового пространства, аналогичного Шенгенской зоне, сообщает Arabian Business. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:22

2023-05-04T18:22

2023-05-04T18:22

туризм

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саудовская аравия

персидский залив

бахрейн

шенгенская зона

туризм

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Страны Персидского залива рассматривают возможность создания единого визового пространства, аналогичного Шенгенской зоне, сообщает Arabian Business.Эту инициативу на выставке Arabian Travel Market, стартовавшей на этой неделе в Дубае, обсудили представители Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)."Доступность поездок по странам Персидского залива позитивно скажется на развитии туристической отрасли, а путешественнику не придется сталкиваться с ограничениями при пересечении границ", — отметил директор Управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин.Россиян нововведение коснется в меньшей степени — в большинстве стран действует безвиз. Так, в ОАЭ виза не нужна на срок до 90 дней, в Катар – до 30 дней, в Оман – до 14 дней, в Бахрейне штамп на 14 дней ставится по прибытии за 15 долларов. В Саудовскую Аравию нужна е-виза. Разрешение на въезд в Кувейт можно получить только в посольстве в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230421/vizy-1866967406.html

саудовская аравия

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бахрейн

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новости - туризм, саудовская аравия, персидский залив, бахрейн, шенгенская зона, туризм