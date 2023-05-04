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Полиция Аландских островов ищет вандалов, напавших на консульство России - РИА Новости, 04.05.2023
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10:41 04.05.2023 (обновлено: 10:48 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/vandalizm-1869589019.html
Полиция Аландских островов ищет вандалов, напавших на консульство России
Полиция Аландских островов ищет вандалов, напавших на консульство России - РИА Новости, 04.05.2023
Полиция Аландских островов ищет вандалов, напавших на консульство России
Полиция Аландских островов (автономия в составе Финляндии) ведет предварительное расследование фактов вандализма в отношении консульства РФ, сообщают в четверг... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:41
2023-05-04T10:48
россия
аландские острова
финляндия
в мире
пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Аландских островов (автономия в составе Финляндии) ведет предварительное расследование фактов вандализма в отношении консульства РФ, сообщают в четверг органы правопорядка."Полицейское управление ведет предварительное расследование по факту вандализма в отношении имущества российского консульства в Мариехамне (столица автономии)", - говорится в сообщении.Уточняется, что ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло дипмиссии."У полицейского управления есть личные данные людей, которые были найдены во время розыска и которые могут быть причастны к вандализму. В ходе расследования подозреваемый в совершении преступления пока не установлен", - сообщает полиция.Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что ведомство получило ноту протеста российского посольства.Ранее в среду МИД России заявил, что в отношении консульства РФ в городе Мариехамн (столица Аландских островов, автономная территория в составе Финляндии) был совершен акт вандализма в ночь с 30 апреля на 1 мая, посольством РФ в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. Группа лиц бросила на территорию российского загранучреждения взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. По данным МИД РФ, зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии.На сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи со вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на утро четверга, инициатива набрала 31705 подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
https://ria.ru/20230504/konsulstvo-1869535556.html
https://ria.ru/20230424/finlyandiya-1867321800.html
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россия, аландские острова, финляндия, в мире, пекка хаависто
Россия, Аландские острова, Финляндия, В мире, Пекка Хаависто
Полиция Аландских островов ищет вандалов, напавших на консульство России

Полиция Аландских островов начала расследование после нападения на консульство России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Аландских островов (автономия в составе Финляндии) ведет предварительное расследование фактов вандализма в отношении консульства РФ, сообщают в четверг органы правопорядка.
"Полицейское управление ведет предварительное расследование по факту вандализма в отношении имущества российского консульства в Мариехамне (столица автономии)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло дипмиссии.
"У полицейского управления есть личные данные людей, которые были найдены во время розыска и которые могут быть причастны к вандализму. В ходе расследования подозреваемый в совершении преступления пока не установлен", - сообщает полиция.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что ведомство получило ноту протеста российского посольства.
Ранее в среду МИД России заявил, что в отношении консульства РФ в городе Мариехамн (столица Аландских островов, автономная территория в составе Финляндии) был совершен акт вандализма в ночь с 30 апреля на 1 мая, посольством РФ в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. Группа лиц бросила на территорию российского загранучреждения взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. По данным МИД РФ, зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии.
На сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи со вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на утро четверга, инициатива набрала 31705 подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
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