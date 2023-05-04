https://ria.ru/20230504/valuev-1869796493.html

В Госдуме предложили посылать на конфликтные встречи таких, как Валуев

В Госдуме предложили посылать на конфликтные встречи таких, как Валуев - РИА Новости, 04.05.2023

В Госдуме предложили посылать на конфликтные встречи таких, как Валуев

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил посылать на международные мероприятия, где могут быть потенциальные конфликты, таких парламентариев, как... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:43

2023-05-04T23:43

2023-05-04T23:43

турция

россия

николай валуев

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил посылать на международные мероприятия, где могут быть потенциальные конфликты, таких парламентариев, как Николай Валуев, который был в прошлом профессиональным боксером. Ранее в четверг источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите ПАЧЭС, он проходит медобследование, ему оказана консульская помощь. "Думаю, что лучше либо воздержаться от участия в таких мероприятиях, конечно, или посылать на такие мероприятия таких депутатов, как Николай Валуев, он бы смотрелся там более органично", - сообщил Гаврилов РИА Новости. По его словам, нужно потребовать от стран, которые организуют такие мероприятия, в данном случае от Турции, обеспечения всех мер безопасности и наказания провокаторов, а также потребовать исключить возможность их дальнейшего участия во всех международных организациях и мероприятиях. Парламентарий полагает, что необходимо подумать о целесообразности участия России в подобного рода организациях, которые перестают укреплять межпарламентское сотрудничество и решать вопросы стран, а служат лишь прикрытием и возможностью для экстремистских действий "украинских провокаторов". "Их действия наносят огромный ущерб репутации стран-организаторов, принимающих такие международные мероприятия межпарламентского характера, как сейчас Турция… Украинские депутаты с начала 2000-х годов, особенно из националистических фракций, демонстрируют пренебрежительное, наплевательское отношение как к формату международных мероприятий, так и к депутатам из других стран, в том числе из России", - рассказал он.

турция

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Провокация украинской делегации в ходе ПАЧЭС Украинская делегация устроила провокацию в отношении российской в ходе мероприятий Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре 2023-05-04T23:43 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, николай валуев, сергей гаврилов, госдума рф, видео