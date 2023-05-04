https://ria.ru/20230504/uspenka-1869769777.html
В селе Успенка в Тюменской области огонь охватил 13 жилых домов
В селе Успенка в Тюменской области огонь охватил 13 жилых домов - РИА Новости, 04.05.2023
В селе Успенка в Тюменской области огонь охватил 13 жилых домов
Огонь охватил 13 жилых домов и хозяйственных построек в селе Успенка в Тюменской области, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:35
2023-05-04T19:35
2023-05-04T21:44
тюменская область
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменский район
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Огонь охватил 13 жилых домов и хозяйственных построек в селе Успенка в Тюменской области, сообщила пресс-служба МЧС."Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений", — заявили в ведомстве.Из домов, расположенных рядом с лесным массивом, эвакуировали 79 человек. Также спасатели вывезли 45 маломобильных человек из дома престарелых "Милосердие" и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.Уточняется, что к тушению пожара привлекли более 200 человек и 50 единиц техники. Кроме того, в район Успенки направили дополнительную аэромобильную группировку в составе 50 человек и четырех единиц техники.Как сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев, спасатели сейчас пытаются отстоять уцелевшие дома и не допустить перехода огня на лес. По его словам, переход лесного пожара на Успенку произошел во второй половине дня из-за сильного порывистого ветра, на этот час горят 13 жилых построек.Ранее местные власти сообщили, что из-за серьезного природного пожара в районе села Успенка Тюменского района загорелись жилые дома. Часть местных жителей, а также Успенский дом престарелых и Успенский детский дом, эвакуировали.В свою очередь, Следственный комитет организовал процессуальную проверку. Сотрудники намерены оценить работу должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869619988.html
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Тушение домов в селе Успенка в Тюменской области
Природный пожар перекинулся на село Успенка в Тюменской области, огонь охватил 13 жилых домов. Жителей ближайших четырех сел готовят к эвакуации.
2023-05-04T19:35
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PT0M36S
РИА Новости
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тюменская область, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменский район
Тюменская область, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тюменский район
В селе Успенка в Тюменской области огонь охватил 13 жилых домов
МЧС сообщило, что в селе Успенка в Тюменской области огонь охватил 13 жилых домов
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Огонь охватил 13 жилых домов и хозяйственных построек в селе Успенка в Тюменской области, сообщила пресс-служба
МЧС.
"Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений", — заявили в ведомстве.
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Из домов, расположенных рядом с лесным массивом, эвакуировали 79 человек. Также спасатели вывезли 45 маломобильных человек из дома престарелых "Милосердие" и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.
Уточняется, что к тушению пожара привлекли более 200 человек и 50 единиц техники. Кроме того, в район Успенки направили дополнительную аэромобильную группировку в составе 50 человек и четырех единиц техники.
Как сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев, спасатели сейчас пытаются отстоять уцелевшие дома и не допустить перехода огня на лес. По его словам, переход лесного пожара на Успенку произошел во второй половине дня из-за сильного порывистого ветра, на этот час горят 13 жилых построек.
Ранее местные власти сообщили, что из-за серьезного природного пожара в районе села Успенка Тюменского района
загорелись жилые дома. Часть местных жителей, а также Успенский дом престарелых и Успенский детский дом, эвакуировали.
В свою очередь, Следственный комитет организовал процессуальную проверку. Сотрудники намерены оценить работу должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.
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