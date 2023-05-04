https://ria.ru/20230504/uspenka-1869769777.html

В селе Успенка в Тюменской области огонь охватил 13 жилых домов

В селе Успенка в Тюменской области огонь охватил 13 жилых домов - РИА Новости, 04.05.2023

В селе Успенка в Тюменской области огонь охватил 13 жилых домов

Огонь охватил 13 жилых домов и хозяйственных построек в селе Успенка в Тюменской области, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:35

2023-05-04T19:35

2023-05-04T21:44

тюменская область

ми-8 амтш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменский район

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Огонь охватил 13 жилых домов и хозяйственных построек в селе Успенка в Тюменской области, сообщила пресс-служба МЧС."Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений", — заявили в ведомстве.Из домов, расположенных рядом с лесным массивом, эвакуировали 79 человек. Также спасатели вывезли 45 маломобильных человек из дома престарелых "Милосердие" и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.Уточняется, что к тушению пожара привлекли более 200 человек и 50 единиц техники. Кроме того, в район Успенки направили дополнительную аэромобильную группировку в составе 50 человек и четырех единиц техники.Как сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев, спасатели сейчас пытаются отстоять уцелевшие дома и не допустить перехода огня на лес. По его словам, переход лесного пожара на Успенку произошел во второй половине дня из-за сильного порывистого ветра, на этот час горят 13 жилых построек.Ранее местные власти сообщили, что из-за серьезного природного пожара в районе села Успенка Тюменского района загорелись жилые дома. Часть местных жителей, а также Успенский дом престарелых и Успенский детский дом, эвакуировали.В свою очередь, Следственный комитет организовал процессуальную проверку. Сотрудники намерены оценить работу должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20230504/pozhar-1869619988.html

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тюменская область

тюменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение домов в селе Успенка в Тюменской области Природный пожар перекинулся на село Успенка в Тюменской области, огонь охватил 13 жилых домов. Жителей ближайших четырех сел готовят к эвакуации. 2023-05-04T19:35 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменский район