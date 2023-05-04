https://ria.ru/20230504/usloviya-1869716272.html

Фрадков: в СКФО созданы условия для развития бизнеса

Фрадков: в СКФО созданы условия для развития бизнеса - РИА Новости, 04.05.2023

Фрадков: в СКФО созданы условия для развития бизнеса

В регионах СКФО созданы благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе с использованием мер господдержки, а сами предприниматели позитивно настроены на РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:56

2023-05-04T16:56

2023-05-04T16:56

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

скфо

экономика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В регионах СКФО созданы благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе с использованием мер господдержки, а сами предприниматели позитивно настроены на ведение и расширение своей деятельности, считает Председатель ПСБ Петр Фрадков.Он выступил на пленарной сессии "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона", прошедшей в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.В то же время, отметил он, сдерживающим фактором выступает ограниченность банковской инфраструктуры, а также связанные с этим низкая доступность финансирования и недостаток знаний клиентов в части финансовой грамотности.В ходе Кавказской инвестиционной выставки председатель ПСБ обсудил актуальные вопросы сотрудничества в финансовой сфере с главами республик Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик.Отмечалось, что ПСБ готов оказывать содействие северокавказским регионам в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и улучшение инвестиционной привлекательности. Для этого банк намерен усилить взаимодействие по ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, расширение кредитования предприятий ключевых отраслей, финансирование и кредитно-гарантийную поддержку значимых для регионов инициатив.По итогам встреч реализация совместных проектов ПСБ с республиками Дагестан и Ингушетия, а также с Чеченской республикой была закреплена подписанием двусторонних соглашений о сотрудничестве.

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скфо

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, скфо, экономика