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Фрадков: в СКФО созданы условия для развития бизнеса
Фрадков: в СКФО созданы условия для развития бизнеса - РИА Новости, 04.05.2023
Фрадков: в СКФО созданы условия для развития бизнеса
В регионах СКФО созданы благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе с использованием мер господдержки, а сами предприниматели позитивно настроены на РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:56
2023-05-04T16:56
2023-05-04T16:56
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
скфо
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В регионах СКФО созданы благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе с использованием мер господдержки, а сами предприниматели позитивно настроены на ведение и расширение своей деятельности, считает Председатель ПСБ Петр Фрадков.Он выступил на пленарной сессии "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона", прошедшей в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.В то же время, отметил он, сдерживающим фактором выступает ограниченность банковской инфраструктуры, а также связанные с этим низкая доступность финансирования и недостаток знаний клиентов в части финансовой грамотности.В ходе Кавказской инвестиционной выставки председатель ПСБ обсудил актуальные вопросы сотрудничества в финансовой сфере с главами республик Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик.Отмечалось, что ПСБ готов оказывать содействие северокавказским регионам в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и улучшение инвестиционной привлекательности. Для этого банк намерен усилить взаимодействие по ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, расширение кредитования предприятий ключевых отраслей, финансирование и кредитно-гарантийную поддержку значимых для регионов инициатив.По итогам встреч реализация совместных проектов ПСБ с республиками Дагестан и Ингушетия, а также с Чеченской республикой была закреплена подписанием двусторонних соглашений о сотрудничестве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, скфо, экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Петр Фрадков, СКФО, Экономика
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В регионах СКФО созданы благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе с использованием мер господдержки, а сами предприниматели позитивно настроены на ведение и расширение своей деятельности, считает Председатель ПСБ Петр Фрадков.
Он выступил на пленарной сессии "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона", прошедшей в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах
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"ПСБ уже не первый год проводит замер настроений малого и среднего бизнеса — этот сегмент является наиболее показательным с точки зрения происходящих в деловой среде процессов. Так, индекс RSBI по СКФО за первый квартал составил 53,4 пункта, тогда как в среднем по России — 51,1. То есть предприниматели чувствуют, что та среда и те условия которые созданы — все это будет им позволять развиваться дальше", - привели слова Фрадкова в пресс-службе банка.
В то же время, отметил он, сдерживающим фактором выступает ограниченность банковской инфраструктуры, а также связанные с этим низкая доступность финансирования и недостаток знаний клиентов в части финансовой грамотности.
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"Один из четырех оцениваемых нами блоков в составе RSBI — доступность финансирования — чаще находится в негативной зоне. И здесь парадокс: спрос есть, интерес есть, доступность надо развивать. Мы готовы этим заниматься — это одна из больших, важных тем. При этом, хочу отметить, что инфраструктура государственной поддержки максимально реализована, что создает определенный позитив и условия для развития бизнеса", — резюмировал Фрадков.
В ходе Кавказской инвестиционной выставки председатель ПСБ обсудил актуальные вопросы сотрудничества в финансовой сфере с главами республик Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик.
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Отмечалось, что ПСБ готов оказывать содействие северокавказским регионам в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и улучшение инвестиционной привлекательности. Для этого банк намерен усилить взаимодействие по ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, расширение кредитования предприятий ключевых отраслей, финансирование и кредитно-гарантийную поддержку значимых для регионов инициатив.
По итогам встреч реализация совместных проектов ПСБ с республиками Дагестан и Ингушетия, а также с Чеченской республикой была закреплена подписанием двусторонних соглашений о сотрудничестве.