Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана
"Росатом": Россия и Бразилия подписали новый контракт на поставку природного урана
© AP Photo / Petr David JosekДобыча урановой руды
© AP Photo / Petr David Josek
Добыча урановой руды. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Мы продолжаем развивать сотрудничество с бразильской компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) по поставкам урановой продукции. В прошлом году мы выиграли международный тендер и подписали контракт на поставку услуг по обогащению урана. Сегодня в Рио-де-Жанейро подписан очередной контракт на поставку природного урана", - заявил в ходе подписания первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приведены в сообщении.
Подписание состоялось во время международной конференции Nuclear Trade and Technology Exchange (NT2E), которая проходит в Рио-де-Жанейро. Это крупнейшее мероприятие атомной отрасли Латинской Америки, которое проводится раз в два года с участием основных мировых компаний в сфере мирного атома.
"Росатом" уже много лет присутствует на рынке Латинской Америки. Первое соглашение России и Бразилии в атомном секторе было подписано в 1993 году, и уже более 30 лет двустороннее сотрудничество продолжает развиваться. "Росатом" несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии. Кроме того, в последние годы активно развивается сотрудничество в сфере ядерного топливного цикла.
"По итогам переговоров на полях NT2E были достигнуты новые договоренности", - отмечает "Росатом".