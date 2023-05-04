https://ria.ru/20230504/uran-1869755818.html

Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана

Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана - РИА Новости, 04.05.2023

Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана

Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:53

2023-05-04T18:53

2023-05-04T19:56

россия

бразилия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

экономика

кирилл комаров

рио-де-жанейро (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102054/90/1020549070_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e9810fc4aa50d6cd12bce5f6c79bd4f7.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана, сообщила госкорпорация "Росатом"."Мы продолжаем развивать сотрудничество с бразильской компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) по поставкам урановой продукции. В прошлом году мы выиграли международный тендер и подписали контракт на поставку услуг по обогащению урана. Сегодня в Рио-де-Жанейро подписан очередной контракт на поставку природного урана", - заявил в ходе подписания первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приведены в сообщении.Подписание состоялось во время международной конференции Nuclear Trade and Technology Exchange (NT2E), которая проходит в Рио-де-Жанейро. Это крупнейшее мероприятие атомной отрасли Латинской Америки, которое проводится раз в два года с участием основных мировых компаний в сфере мирного атома."Росатом" уже много лет присутствует на рынке Латинской Америки. Первое соглашение России и Бразилии в атомном секторе было подписано в 1993 году, и уже более 30 лет двустороннее сотрудничество продолжает развиваться. "Росатом" несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии. Кроме того, в последние годы активно развивается сотрудничество в сфере ядерного топливного цикла."По итогам переговоров на полях NT2E были достигнуты новые договоренности", - отмечает "Росатом".

https://ria.ru/20230503/stroitelstvo-1869375720.html

россия

бразилия

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, бразилия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, экономика, кирилл комаров, рио-де-жанейро (город)