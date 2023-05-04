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Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана - РИА Новости, 04.05.2023
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18:53 04.05.2023 (обновлено: 19:56 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/uran-1869755818.html
Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана
Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана - РИА Новости, 04.05.2023
Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана
Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:53
2023-05-04T19:56
россия
бразилия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
экономика
кирилл комаров
рио-де-жанейро (город)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана, сообщила госкорпорация "Росатом"."Мы продолжаем развивать сотрудничество с бразильской компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) по поставкам урановой продукции. В прошлом году мы выиграли международный тендер и подписали контракт на поставку услуг по обогащению урана. Сегодня в Рио-де-Жанейро подписан очередной контракт на поставку природного урана", - заявил в ходе подписания первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приведены в сообщении.Подписание состоялось во время международной конференции Nuclear Trade and Technology Exchange (NT2E), которая проходит в Рио-де-Жанейро. Это крупнейшее мероприятие атомной отрасли Латинской Америки, которое проводится раз в два года с участием основных мировых компаний в сфере мирного атома."Росатом" уже много лет присутствует на рынке Латинской Америки. Первое соглашение России и Бразилии в атомном секторе было подписано в 1993 году, и уже более 30 лет двустороннее сотрудничество продолжает развиваться. "Росатом" несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии. Кроме того, в последние годы активно развивается сотрудничество в сфере ядерного топливного цикла."По итогам переговоров на полях NT2E были достигнуты новые договоренности", - отмечает "Росатом".
https://ria.ru/20230503/stroitelstvo-1869375720.html
россия
бразилия
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россия, бразилия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, экономика, кирилл комаров, рио-де-жанейро (город)
Россия, Бразилия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Экономика, Кирилл Комаров, Рио-де-Жанейро (город)
Россия и Бразилия подписали контракт на поставку урана

"Росатом": Россия и Бразилия подписали новый контракт на поставку природного урана

© AP Photo / Petr David JosekДобыча урановой руды
Добыча урановой руды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Добыча урановой руды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Мы продолжаем развивать сотрудничество с бразильской компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) по поставкам урановой продукции. В прошлом году мы выиграли международный тендер и подписали контракт на поставку услуг по обогащению урана. Сегодня в Рио-де-Жанейро подписан очередной контракт на поставку природного урана", - заявил в ходе подписания первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приведены в сообщении.
Подписание состоялось во время международной конференции Nuclear Trade and Technology Exchange (NT2E), которая проходит в Рио-де-Жанейро. Это крупнейшее мероприятие атомной отрасли Латинской Америки, которое проводится раз в два года с участием основных мировых компаний в сфере мирного атома.
"Росатом" уже много лет присутствует на рынке Латинской Америки. Первое соглашение России и Бразилии в атомном секторе было подписано в 1993 году, и уже более 30 лет двустороннее сотрудничество продолжает развиваться. "Росатом" несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии. Кроме того, в последние годы активно развивается сотрудничество в сфере ядерного топливного цикла.
"По итогам переговоров на полях NT2E были достигнуты новые договоренности", - отмечает "Росатом".
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РоссияБразилияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреЭкономикаКирилл КомаровРио-де-Жанейро (город)
 
 
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